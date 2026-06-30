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SUV लवर्स की मौज! अगले महीने भारत आ रही मारुति और निसान की ये 2 धांसू कार; जानिए डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कार लवर्स के लिए जुलाई का महीना बेहद खास होने वाला है। अगले महीने भारतीय मार्केट में कई नई कारें और एसयूवी एंट्री करने के लिए तैयार हैं। इस लिस्ट में नई ब्रेजा से लेकर निसान टेक्टॉन जैसी कई गाड़ियां शामिल हैं।

SUV लवर्स की मौज! अगले महीने भारत आ रही मारुति और निसान की ये 2 धांसू कार; जानिए डिटेल्स
Maruti Suzuki Brezza
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कार लवर्स के लिए जुलाई का महीना बेहद खास होने वाला है। अगले महीने भारतीय मार्केट में कई नई कारें और एसयूवी एंट्री करने के लिए तैयार हैं। इस लिस्ट में रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट, स्कोडा कोडियाक आरएस, नई ब्रेजा और निसान टेक्टॉन जैसी कई गाड़ियां शामिल हैं। इनके अलावा, एमजी की हाइब्रिड एसयूवी, मारुति ब्रेजा फेसिलिफ्ट, होंडा जेडआरवी और नई टोयोटा हिलक्स भी लॉन्च होंगी। ये सभी कारें अलग-अलग बजट के हिसाब से आ रही हैं। अगर आप अपने लिए एक सस्ती और बढ़िया एसयूवी तलाश रहे हैं, तो नई ब्रेजा और निसान टेक्टॉन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। आइए जानते हैं इन दोनों बजट एसयूवी के बारे में सबकुछ।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
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₹ 8.85 - 10.49 लाख
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Mahindra BE 6
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Tata Sierra
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₹ 11.49 - 21.29 लाख
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मारुति ब्रेजा फेसिलिफ्ट 2026

मारुति सुजुकी अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी ब्रेजा को नए अपडेट के साथ उतारने जा रही है। इसकी अनुमानित कीमत 8.30 लाख रुपये से लेकर 13.20 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इस बार ब्रेजा में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में होने जा रहा है। कंपनी इसमें फ्रोंक्स वाला 1.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा। अभी तक इस सेगमेंट में सिर्फ ब्रेजा में ही टर्बो इंजन नहीं मिलता था। इसके अलावा, इसके सीएनजी मॉडल में टैंक को नीचे की तरफ फिट किया जाएगा। इससे कार की डिक्की में सामान रखने के लिए काफी जगह मिल जाएगी।

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कुछ ऐसी दिखेगी नई ब्रेजा

दिखने में भी नई ब्रेजा पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश होगी। लीक हुई तस्वीरों की मानें तो इसका लुक मारुति की विक्टोरिस कार जैसा हो सकता है। इसके केबिन के अंदर ग्राहकों को पहले से बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी। साथ ही इसमें हवादार फ्रंट सीटें और ADAS जैसा बड़ा सेफ्टी फीचर भी मिल सकता है। कुल मिलाकर नई ब्रेजा अपने नए लुक और पावरफुल इंजन से मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार है। बता दें कि नई ब्रेजा 23 जुलाई को भारतीय मार्केट में लॉन्च होगी।

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निसान टेक्टॉन

जुलाई में लॉन्च होने वाली दूसरी किफायती मिडसाइज एसयूवी निसान टेक्टॉन है। इसकी संभावित कीमत 10.50 लाख रुपये से 18.70 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह गाड़ी रेनॉल्ट डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बनी है। इंजन की बात करें तो इसमें ग्राहकों को दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। पहला 100bhp पावर वाला 1.0-लीटर टर्बो इंजन और दूसरा 163bhp पावर वाला 1.3-लीटर टर्बो इंजन होगा। कार में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड मिलेगा।

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कुछ ऐसा है टेक्टॉन का डिजाइन

लुक के मामले में निसान टेक्टॉन को डस्टर से बिल्कुल अलग बनाया गया है। इस एसयूवी का डिजाइन निसान की महंगी एसयूवी 'निसान पेट्रोल' से प्रेरित है। इसके ऑफिशियल लुक को देखें तो इसमें शानदार एलईडी हेडलाइट्स और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे की तरफ C-शेप वाली टेललाइट्स के साथ एक स्पॉइलर दिया गया है। कार के पिछले दरवाजे का हैंडल सी-पिलर पर फिट किया गया है, जो इसे बेहद अनोखा लुक देता है। भारतीय मार्केट में निसान टेक्टॉन 9 जुलाई को लॉन्च होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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