365 दिन में 2 लाख कार बेचेगी ये कंपनी, ₹5.65 लाख की 7-सीटर की दम पर बनाया ये मास्टर प्लान

निसान ने देश की सबसे सस्ती 7-सीटर ग्रेवाइट MPV को लॉन्च किया है। इस कार को रेनो ट्राइबर के प्लेटपॉर्म पर तैयार किया गया है। खास बात ये है कि ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.77 लाख रुपए है, जबकि ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपए है। ग्रेवाइट के आने से कंपनी का पोरफोलियो भी मजबूत हुआ है।

निसान ने देश की सबसे सस्ती 7-सीटर ग्रेवाइट MPV को लॉन्च किया है। इस कार को रेनो ट्राइबर के प्लेटपॉर्म पर तैयार किया गया है। खास बात ये है कि ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.77 लाख रुपए है, जबकि ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपए है। ग्रेवाइट के आने से कंपनी का पोरफोलियो भी मजबूत हुआ है। दरअसल, कंपनी अब तक मैग्नाइट के भरोसे ही ड्राइव हो रही है। ऐसे में अब उम्मीद है कि कंपनी की सेल्स का ग्राफ भी बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए कंपनी ने नया सेल्स प्लान बनाया है।

दरअसल, कंपनी इस साल यानी 2026 के लिए 2 लाख यूनिट बेचने का प्लान बनाया है। इसमें 1 लाख यूनिट देश के अंदर और 1 लाख यूनिट को एक्सपोर्ट करना चाहती है। निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स के मुताबिक, ऑटोमेकर को देश में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों सेल्स बढ़ाने का भरोसा है।

उन्होंने कहा, "इस नए फाइनेंशियल ईयर में हम डोमेस्टिक सेल्स के मामले में करीब 100,000 यूनिट्स और एक्सपोर्ट किए गए मॉडल्स की 100,000 यूनिट्स की उम्मीद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो, एक सिंगल कार से हम दो-कार कंपनी और एक मेनस्ट्रीम वॉल्यूम कार कंपनी बन जाएंगे। यह अब काफी दिलचस्प है।"

कंपनी की सेल्स का ग्राफ बढ़ रहा

FY26 के 10 महीनों (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक) में ऑटो OEM ने अपनी इंडियन फैसिलिटी में 89,987 गाड़ियां बनाईं, जिनमें से 17,662 देश में बेची गईं और 68,091 ग्लोबल मार्केट में भेजी गईं। यह FY2025 में पूरे साल के लगभग 99,000 यूनिट्स के आउटपुट के मुकाबले है, जब एक्सपोर्ट लगभग 71,000 गाड़ियों तक पहुंच गया था।

65 से ज्यादा देशों में बिक रही कार

यह ध्यान देने वाली बात है कि जापानी कार बनाने वाली कंपनी अभी अपने इंडिया में बने मॉडल 65 से ज्यादा देशों में भेजती है और देश के 5 सबसे बड़े पैसेंजर गाड़ी एक्सपोर्टर में से एक है। आगे देखते हुए, निसान का इरादा FY2026-27 तक अपनी रिटेल मौजूदगी को 160 आउटलेट्स से बढ़ाकर 250 से ज्यादा करने का है। साथ ही, अगले फाइनेंशियल ईयर में अपनी आफ्टर-सेल्स वर्कशॉप की संख्या को भी 175 से ज्यादा करने का है।