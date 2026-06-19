निसान ने लॉन्च से पहले शेयर किया Tekton का टीजर, पैट्रोल SUV से है इंस्पायर्ड है धांसू लुक

निसान टेक्टॉन 9 जुलाई को भारत में लॉन्च होने वाली है। लॉन्च से पहले कंपनी इसका एक और टीजर शेयर किया है। इसमें यह निसान पैट्रोल के साथ खड़ी दिख रही है। कंपनी इसे बेबी पैट्रोल भी कह रही है। नई एसयूवी में कंपनी कई धाकड़ फीचर देने वाली है।

निसान (Nissan) 9 जुलाई को भारत में अपनी नई एसयूवी - Nissan Tekton को लॉन्च करने वाली है। इस एसयूवी का बायर्स को काफी समय से इंतजार है। इसी बीच निसान ने एक नया टीजर जारी कर एक बार फिर लॉन्च डेट को कन्फर्म किया और इस टीजर में अपकमिंग टेक्टॉन को अपनी फ्लैगशिप SUV Patrol के साथ दिखाया गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि नई टेक्टॉन का डिजाइन काफी हद तक पैट्रोल से इंस्पायर्ड होगा। इसीलिए कंपनी इसे Baby Patrol भी कह रही है।

टीजर में दिखी एसयूवी के फ्रंट डिजाइन की झलक



निसान इंडिया ने इंस्टाग्राम पर जो टीजर रिलीज किया है, उसमें टेक्टॉन को सामने और नई जनरेशन पैट्रोल को पीछे खड़ा दिखाया गया है। वीडियो में एसयूवी के फ्रंट डिजाइन की झलक देखने को मिलती है, जिसमें कनेक्टेड LED DRL सेटअप, इनवर्टेड L-शेप LED लाइटिंग सिग्नेचर और बीच में इल्यूमिनेटेड निसान लोगो है।

कंपनी की यह नई एसयूवी बॉक्सी और रगेड डिजाइन थीम पर बेस्ड होगी, जो इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देगी। इसके फ्रंट में बड़ा और शानदार ग्रिल, मस्कुलर बोनट और ऊंची बोनट लाइन देखने को मिलेगी। वहीं, साइड प्रोफाइल में स्क्वेयर व्हील आर्च, मोटी बॉडी क्लैडिंग, 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और बेहतरीन शोल्डर लाइन्स इसकी एसयूवी अपील को और बढ़ाएंगी।

रियर डिजाइन में भी मिलेगा मॉडर्न लुक एसयूवी के रियर में कनेक्टेड LED टेललाइट्स, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटेना, रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मस्कुलर रियर बंपर और सिल्वर फिनिश वाले फॉक्स स्किड प्लेट के जरिए इसे और अधिक एडवेंचर-रेडी लुक दिया जाएगा।

इंटीरियर में मिलेगा प्रीमियम एक्सपीरियंस, सेफ्टी भी तगड़ी कंपनी ने अभी तक टेक्टॉन के इंटीरियर का पूरा खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका डैशबोर्ड लेआउट नई रेनो डस्टर से मिलता-जुलता हो सकता है। हालांकि, इसमें अधिक प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल और बेहतर फिनिश देखने को मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो एसयूवी में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा सकता है। इसके अलावा रियर AC वेंट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग पैड, 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और 6-स्पीकर Arkamys प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। नई टेक्टॉन में सेफ्टी के लिए Level-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इनमें से कई फीचर्स को स्टैंडर्ड तौर पर भी ऑफर कर सकती है।

तीन पावरट्रेन ऑप्शन निसान अपनी नई मिड-साइज एसयूवी को तीन इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर कर सकती है। पहला ऑप्शन 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो 100 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। यह इंजन केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा। दूसरा ऑप्शन 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो 162 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड वेट ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा एसयूवी में डस्टर की तरह 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी दिया जाएगा। इस सिस्टम में एक पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.4 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक शामिल होगा। यह सिस्टम 162 bhp और 172 Nm का कंबाइन्ड पावर देगा।