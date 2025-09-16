निसान ने ग्राहकों को दी बड़ी तसल्ली! कंपनी की सभी कारों पर मिलती रहेगी ये वारंटी, महिंद्रा के बाद इसने लिया बड़ा फैसला

निसान ने यह साफ कर दिया है कि E20 फ्यूल पर चलना न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि ग्राहकों की कार और उनकी जेब दोनों के लिए सुरक्षित भी है। निसान मैग्नाइट अब पूरी तरह E20 फ्यूल पर कंपैटिबल है। इस पर पूरी वारंटी भी मिलेगी।

निसान मोटर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है कि नई निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) अब दोनों इंजन ऑप्शन (टर्बोचार्ज्ड और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल) के साथ E20 फ्यूल पर पूरी तरह से कंपैटिबल है। इतना ही नहीं कंपनी ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने पर उनकी कार की वारंटी भी प्रभावित नहीं होगी।

E20 फ्यूल पर चलने के लिए तैयार

निसान ने बताया कि 1.0L HR10 टर्बो पेट्रोल इंजन अगस्त 2024 से ही E20 कंपैटिबल है, जबकि BR10 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन फरवरी 2025 से E20 फ्यूल पर चलने के लिए तैयार किया गया है।

निसान की ग्रीन मोबिलिटी की ओर पहल

निसान का कहना है कि सरकार के ग्रीन फ्यूल और सस्टेनेबल मोबिलिटी मिशन के साथ वह पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने कहा कि हमारी मजबूत इंजीनियरिंग और हाई बिल्ड क्वॉलिटी की वजह से नई और मौजूदा सभी मैग्नाइट (Magnite) कारें E20 फ्यूल पर बिना किसी बड़ी समस्या के चल सकती हैं।

वारंटी पर भी पूरा भरोसा

अक्टूबर 2024 के बाद बेची गई सभी नई मैग्नाइट (Magnite) पर E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने पर वारंटी बनी रहेगी। अगर किसी गाड़ी में E20 से जुड़ी कोई दिक्कत आती है, तो निसान उसे रूटीन सर्विस के दौरान फ्री में एड्रेस करेगा।

