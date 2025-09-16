Nissan says Magnite engines are E20 fuel compliant, usage wont void warranty, Check details निसान ने ग्राहकों को दी बड़ी तसल्ली! कंपनी की सभी कारों पर मिलती रहेगी ये वारंटी, महिंद्रा के बाद इसने लिया बड़ा फैसला, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Nissan says Magnite engines are E20 fuel compliant, usage wont void warranty, Check details

निसान ने ग्राहकों को दी बड़ी तसल्ली! कंपनी की सभी कारों पर मिलती रहेगी ये वारंटी, महिंद्रा के बाद इसने लिया बड़ा फैसला

निसान ने यह साफ कर दिया है कि E20 फ्यूल पर चलना न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि ग्राहकों की कार और उनकी जेब दोनों के लिए सुरक्षित भी है। निसान मैग्नाइट अब पूरी तरह E20 फ्यूल पर कंपैटिबल है। इस पर पूरी वारंटी भी मिलेगी।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 10:48 PM
share Share
Follow Us on
निसान ने ग्राहकों को दी बड़ी तसल्ली! कंपनी की सभी कारों पर मिलती रहेगी ये वारंटी, महिंद्रा के बाद इसने लिया बड़ा फैसला
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Nissan Magnitearrow

निसान मोटर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है कि नई निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) अब दोनों इंजन ऑप्शन (टर्बोचार्ज्ड और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल) के साथ E20 फ्यूल पर पूरी तरह से कंपैटिबल है। इतना ही नहीं कंपनी ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने पर उनकी कार की वारंटी भी प्रभावित नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:अरे वाह! GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद ₹100000 तक सस्ती हो गई निसान की कार

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 6.3 - 11.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 6.3 - 9.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 9.81 - 10.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 7.58 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

E20 फ्यूल पर चलने के लिए तैयार

निसान ने बताया कि 1.0L HR10 टर्बो पेट्रोल इंजन अगस्त 2024 से ही E20 कंपैटिबल है, जबकि BR10 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन फरवरी 2025 से E20 फ्यूल पर चलने के लिए तैयार किया गया है।

ये भी पढ़ें:₹10.50 लाख में आई 28kmpl का माइलेज देने वाली ये हाइब्रिड SUV, सेफ्टी में 5-स्टार

निसान की ग्रीन मोबिलिटी की ओर पहल

निसान का कहना है कि सरकार के ग्रीन फ्यूल और सस्टेनेबल मोबिलिटी मिशन के साथ वह पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने कहा कि हमारी मजबूत इंजीनियरिंग और हाई बिल्ड क्वॉलिटी की वजह से नई और मौजूदा सभी मैग्नाइट (Magnite) कारें E20 फ्यूल पर बिना किसी बड़ी समस्या के चल सकती हैं।

वारंटी पर भी पूरा भरोसा

अक्टूबर 2024 के बाद बेची गई सभी नई मैग्नाइट (Magnite) पर E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने पर वारंटी बनी रहेगी। अगर किसी गाड़ी में E20 से जुड़ी कोई दिक्कत आती है, तो निसान उसे रूटीन सर्विस के दौरान फ्री में एड्रेस करेगा।

ये भी पढ़ें:मार्केट में नए मॉडल के साथ एंट्री की तैयारी करने जा रही रेनॉल्ट और निसान

निसान मैग्नाइट की खासियतें

निसान मैग्नाइट के खासियत की बात करें तो इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये 10 साल के वारंटी प्रोग्राम के साथ आती है, जो सेगमेंट में पहली बार है। यह अब ग्रीन फ्यूल सपोर्ट के साथ और भी ज्यादा किफायती व भरोसेमंद है।

Auto News Hindi Nissan Magnite

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।