भारत में तैयार ₹5.61 लाख की इस SUV का दुनियाभर में चला जादू, 9675 लोगों ने खरीदा; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

देश के अंदर सिर्फ एक कार मैग्नाइट से बिजनेस करने वाले निसान मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 में शानदार सेल्स दर्ज की। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने कुल 9,675 यूनिट्स बेची। घरेलू बाजारों में बिक्री 2,402 यूनिट्स रही, जबकि एक्सपोर्ट बढ़कर 7,273 यूनिट्स हो गया। घरेलू बाजारों में बिक्री सितंबर 2025 की बिक्री की तुलना में महीने-दर-महीने (MoM) 45% बढ़ी। हालांकि, अक्टूबर 2024 में 3,121 यूनिट्स बेची गई थीं, जिससे घरेलू बिक्री में साल-दर-साल गिरावट आई। बता दें कि मैग्नाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपए है।

फेस्टिव डिमांड ने बिक्री को बढ़ावा दिया, जबकि हाल ही में GST दर में कटौती से निसान मैग्नाइट की कीमतों में काफी कमी आई। टॉप स्पेक वैरिएंट पर कीमतों में 1 लाख रुपए तक की कमी की गई। मेटैलिक ग्रे रंग में नई निसान मैग्नाइट कुरो स्पेशल एडिशन का लॉन्च भी एक बड़ा अट्रैक्शन रही। नई निसान मैग्नाइट, भारत में कंपनी के पोर्टफोलियो में एकमात्र मेनस्ट्रीम मॉडल है। हालांकि, कंपनी, जिसके पास एक्सपोर्ट के लिए कई तरह के मॉडल हैं। जिसके चलते उसने 1.2 मिलियन यूनिट्स एक्सपोर्ट करने का आंकड़ा भी पार किया है। यह एक निसान मैग्नाइट SUV थी जिसे तमिलनाडु के कामराजार बंदरगाह से GCC बाजार में भेजा गया था।

इससे कंपनी की "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" फिलॉसफी और मजबूत हुई। निसान अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के लगभग 65 देशों में LHD और RHD दोनों कॉन्फ़िगरेशन में मॉडल एक्सपोर्ट करती है। निसान भारत में दो नए व्हीकल लॉन्च करने की भी योजना बना रही है। इसमें एक मॉडल सब-4m MPV सेगमेंट में होगा, जबकि दूसरा कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर पेश किया जाएगा। हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों में आने वाली MPV के कुछ फीचर्स दिखाए गए हैं, जिसका लॉन्च 2026 में कभी भी हो सकता है। कॉम्पैक्ट SUV, निसान टेक्टन होगी। जो हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा कर्व और मारुति विक्टोरिस को टक्कर देगी।