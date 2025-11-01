Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Nissan Sales October 2025 Saw MoM Growth, 3 New Cars Announced
भारत में तैयार ₹5.61 लाख की इस SUV का दुनियाभर में चला जादू, 9675 लोगों ने खरीदा; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

भारत में तैयार ₹5.61 लाख की इस SUV का दुनियाभर में चला जादू, 9675 लोगों ने खरीदा; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

संक्षेप: देश के अंदर सिर्फ एक कार मैग्नाइट से बिजनेस करने वाले निसान मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 में शानदार सेल्स दर्ज की। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने कुल 9,675 यूनिट्स बेची। घरेलू बाजारों में बिक्री 2,402 यूनिट्स रही, जबकि एक्सपोर्ट बढ़कर 7,273 यूनिट्स हो गया।

Sat, 1 Nov 2025 03:15 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के अंदर सिर्फ एक कार मैग्नाइट से बिजनेस करने वाले निसान मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 में शानदार सेल्स दर्ज की। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने कुल 9,675 यूनिट्स बेची। घरेलू बाजारों में बिक्री 2,402 यूनिट्स रही, जबकि एक्सपोर्ट बढ़कर 7,273 यूनिट्स हो गया। घरेलू बाजारों में बिक्री सितंबर 2025 की बिक्री की तुलना में महीने-दर-महीने (MoM) 45% बढ़ी। हालांकि, अक्टूबर 2024 में 3,121 यूनिट्स बेची गई थीं, जिससे घरेलू बिक्री में साल-दर-साल गिरावट आई। बता दें कि मैग्नाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपए है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

फेस्टिव डिमांड ने बिक्री को बढ़ावा दिया, जबकि हाल ही में GST दर में कटौती से निसान मैग्नाइट की कीमतों में काफी कमी आई। टॉप स्पेक वैरिएंट पर कीमतों में 1 लाख रुपए तक की कमी की गई। मेटैलिक ग्रे रंग में नई निसान मैग्नाइट कुरो स्पेशल एडिशन का लॉन्च भी एक बड़ा अट्रैक्शन रही। नई निसान मैग्नाइट, भारत में कंपनी के पोर्टफोलियो में एकमात्र मेनस्ट्रीम मॉडल है। हालांकि, कंपनी, जिसके पास एक्सपोर्ट के लिए कई तरह के मॉडल हैं। जिसके चलते उसने 1.2 मिलियन यूनिट्स एक्सपोर्ट करने का आंकड़ा भी पार किया है। यह एक निसान मैग्नाइट SUV थी जिसे तमिलनाडु के कामराजार बंदरगाह से GCC बाजार में भेजा गया था।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Nissan New MPV

Nissan New MPV

₹ 6 - 9 लाख

मुझे सूचित करें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 5.76 - 8.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch Facelift

Tata Punch Facelift

₹ 6 - 11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 6.21 - 10.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इस कंपनी की कार खरीदने ग्राहकों ने खोली तिजोरी, 38% की मंथली ग्रोथ मिली

इससे कंपनी की "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" फिलॉसफी और मजबूत हुई। निसान अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के लगभग 65 देशों में LHD और RHD दोनों कॉन्फ़िगरेशन में मॉडल एक्सपोर्ट करती है। निसान भारत में दो नए व्हीकल लॉन्च करने की भी योजना बना रही है। इसमें एक मॉडल सब-4m MPV सेगमेंट में होगा, जबकि दूसरा कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर पेश किया जाएगा। हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों में आने वाली MPV के कुछ फीचर्स दिखाए गए हैं, जिसका लॉन्च 2026 में कभी भी हो सकता है। कॉम्पैक्ट SUV, निसान टेक्टन होगी। जो हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा कर्व और मारुति विक्टोरिस को टक्कर देगी।

ये भी पढ़ें:इस भारतीय कंपनी ने कर दिया कमाल; हुंडई को हटाया, रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की

अक्टूबर 2025 तक कंपनी की बिक्री के बारे में बात करते हुए, निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, सौरभ वत्स ने कहा, "अक्टूबर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ-साथ निसान मोटर इंडिया के लिए भी एक अच्छा महीना रहा, जो भारत सरकार द्वारा घोषित GST युक्तिकरण द्वारा डेडिकेटेड त्योहारी उत्साह से प्रेरित था। निसान मैग्नाइट हमारी अवॉर्ड विनिंग, GNCAP 5-स्टार रेटेड SUV जिसमें 40 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं। ये देश भर में ग्राहकों के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। हमारी 10-साल की एक्सटेंडेड वारंटी और GST बेनिफिट्स ने इसकी अपील को और बढ़ा दिया है।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Nissan Kicks Nissan Magnite

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।