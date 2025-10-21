अपनी कंपनी के लिए एकमात्र पालनहार बनी ये कार, दूसरी वाली हर महीने डुबो रही लुटिया; सितंबर में कंपनी 1,652 यूनिट बिकी

संक्षेप: सितंबर 2025 में निसान की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई। निसान ने सितंबर 2025 में 1,652 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो पिछले साल की तुलना में 21% की गिरावट है। मैग्नाइट कंपनी की एकमात्र पालनहार बनी हुई है। वहीं, दूसरी ओर एक्स-ट्रेल हर महीने कंपनी की लुटिया डुबो रही है।

सितंबर 2025 में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में निसान (Nissan) का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। निसान की एकमात्र उम्मीद मैग्नाइट (Magnite) ने सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की। निसान इंडिया (Nissan India) ने सितंबर 2025 में 1,652 यूनिट्स की बिक्री की। कंपनी की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 21% की गिरावट आई है, लेकिन अगस्त 2025 की तुलना में कंपनी की बिक्री में 19% का सुधार हुआ है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि सितंबर 2025 महीने में इन दोनों कंपनियों की कौन सी कारें कितनी बिकीं और 2026 के लिए उनका क्या बड़ा प्लान है?

सितंबर 2025 में निसान की बिक्री

निसान इंडिया ने सितंबर 2025 में मैग्नाइट की 1,652 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की समान अवधि की 2,100 यूनिट से 21% की गिरावट दर्शाती है, लेकिन अगस्त में 1,382 यूनिट से 19% मासिक वृद्धि दर्शाती है। हाल ही में मैग्नाइट लाइनअप में 1 लाख रुपये तक की कीमतों में कटौती की है, जिसने त्योहारी सीजन के दौरान डिमांड को बढ़ावा देने में मदद की।

निसान Q3 2025 बिक्री प्रदर्शन

निसान मोटर इंडिया ने Q3 2025 में 4,456 यूनिट्स बेचीं, जो Q3 2024 में 6,387 यूनिट की तुलना में 30.2% कम है। मैग्नाइट ब्रांड की एकमात्र बिक्री चालक बनी हुई है, जो निसान की बिक्री का 100% हिस्सा है, जबकि एक्स-ट्रेल, जिसने पिछले साल 19 यूनिट बेची थीं, उसने इस तिमाही में कोई बिक्री दर्ज नहीं की।

मैग्नाइट (Magnite) ही सहारा

निसान की पूरी बिक्री का दारोमदार मैग्नाइट (Magnite) सब-कॉम्पैक्ट SUV पर ही टिका हुआ है। यही वजह है कि निसान की बाजार हिस्सेदारी 0.6% से घटकर 0.4% रह गई है, जिससे यह OEM बिक्री चार्ट पर 12वें स्थान पर पहुंच गई है।

कीमतों में कटौती का असर