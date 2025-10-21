Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Nissan Sales Breakup Sept 2025, YoY Sales decline 21pc, check all details
अपनी कंपनी के लिए एकमात्र पालनहार बनी ये कार, दूसरी वाली हर महीने डुबो रही लुटिया; सितंबर में कंपनी 1,652 यूनिट बिकी

अपनी कंपनी के लिए एकमात्र पालनहार बनी ये कार, दूसरी वाली हर महीने डुबो रही लुटिया; सितंबर में कंपनी 1,652 यूनिट बिकी

संक्षेप: सितंबर 2025 में निसान की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई। निसान ने सितंबर 2025 में 1,652 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो पिछले साल की तुलना में 21% की गिरावट है। मैग्नाइट कंपनी की एकमात्र पालनहार बनी हुई है। वहीं, दूसरी ओर एक्स-ट्रेल हर महीने कंपनी की लुटिया डुबो रही है।

Tue, 21 Oct 2025 07:15 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सितंबर 2025 में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में निसान (Nissan) का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। निसान की एकमात्र उम्मीद मैग्नाइट (Magnite) ने सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की। निसान इंडिया (Nissan India) ने सितंबर 2025 में 1,652 यूनिट्स की बिक्री की। कंपनी की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 21% की गिरावट आई है, लेकिन अगस्त 2025 की तुलना में कंपनी की बिक्री में 19% का सुधार हुआ है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि सितंबर 2025 महीने में इन दोनों कंपनियों की कौन सी कारें कितनी बिकीं और 2026 के लिए उनका क्या बड़ा प्लान है?

ये भी पढ़ें:भूल जाओ पेट्रोल और CNG, अब बायो गैस से भी दौड़ेगी मारुति विक्टोरिस

सितंबर 2025 में निसान की बिक्री

निसान इंडिया ने सितंबर 2025 में मैग्नाइट की 1,652 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की समान अवधि की 2,100 यूनिट से 21% की गिरावट दर्शाती है, लेकिन अगस्त में 1,382 यूनिट से 19% मासिक वृद्धि दर्शाती है। हाल ही में मैग्नाइट लाइनअप में 1 लाख रुपये तक की कीमतों में कटौती की है, जिसने त्योहारी सीजन के दौरान डिमांड को बढ़ावा देने में मदद की।

निसान Q3 2025 बिक्री प्रदर्शन

निसान मोटर इंडिया ने Q3 2025 में 4,456 यूनिट्स बेचीं, जो Q3 2024 में 6,387 यूनिट की तुलना में 30.2% कम है। मैग्नाइट ब्रांड की एकमात्र बिक्री चालक बनी हुई है, जो निसान की बिक्री का 100% हिस्सा है, जबकि एक्स-ट्रेल, जिसने पिछले साल 19 यूनिट बेची थीं, उसने इस तिमाही में कोई बिक्री दर्ज नहीं की।

मैग्नाइट (Magnite) ही सहारा

निसान की पूरी बिक्री का दारोमदार मैग्नाइट (Magnite) सब-कॉम्पैक्ट SUV पर ही टिका हुआ है। यही वजह है कि निसान की बाजार हिस्सेदारी 0.6% से घटकर 0.4% रह गई है, जिससे यह OEM बिक्री चार्ट पर 12वें स्थान पर पहुंच गई है।

कीमतों में कटौती का असर

हाल ही में GST 2.0 संरचना के तहत मैग्नाइट (Magnite) की कीमतों में 1 लाख तक की कटौती की गई थी, जिसके कारण त्योहारी सीजन में इसकी डिमांड में मासिक उछाल (19% MoM) देखने को मिला।

ये भी पढ़ें:भूल जाओ पेट्रोल और CNG, अब बायो गैस से भी दौड़ेगी मारुति विक्टोरिस
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Nissan Magnite

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।