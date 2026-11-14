₹5.69 लाख की यह SUV फिर बनी कंपनी की नंबर-1 कार, इससे ₹5.74 लाख की 7-सीटर भी छूट गई पीछे
कंपनी के लिए इसकी सबसे पुरानी और लंबे समय तक भारतीय बाजार में अकले ही ड्राइव करने वाली मैग्नाइट बेस्ट सेलर बनी हुई है। मैग्नाइट SUV की शुरुआती कीमत 5.69 लाख रुपए है।
निसान इंडिया की मॉडल वाइज सेल्स का डाटा सामने आ गया है। कंपनी के पास भारतीय बाजार में छोटा पोर्टफोलियो है। जिसमें दो SUV और एक MPV शामिल है। हालांकि, कंपनी के लिए इसकी सबसे पुरानी और लंबे समय तक भारतीय बाजार में अकले ही ड्राइव करने वाली मैग्नाइट बेस्ट सेलर बनी हुई है। मैग्नाइट SUV की शुरुआती कीमत 5.69 लाख रुपए है। कंपनी को अक्टूबर में मंथली बेसिस ग्रोथ और ईयरली बेसिस पर डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। निसान के लिए अच्छी बात ये है कि उसकी 7-सीटर ग्रेवाइट MPV (5.74 लाख) को भी ठीक-ठीक रिस्पॉनस मिल रहा है, लेकिन टेक्टॉन SUV की सेल्स काफी डाउन है। चलिए अब एक बार सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।
|निसान मॉडल वाइज YoY सेल्स अक्टूबर 2026
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|चेंज % YoY
|मैग्नाइट
|1,656
|2,615
|-37%
|ग्रेवाइट
|1,532
|–
|न्यू
|टेक्टॉन
|406
|–
|न्यू
|टोटल
|3,594
|2,615
|37%
निसान की मॉडल वाइज ईयरली सेल्स की बात करें तो मैग्नाइट की अक्टूबर 2026 में 1,656 यूनिट बिकीं। जबकि, एक साल पहले अक्टूबर 2025 में इसकी 2,615 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 37% की डिग्रोथ मिली। ग्रेवाइट की अक्टूबर 2026 में 1,532 यूनिट बिकीं। टेक्टॉन की अक्टूबर 2026 में 406 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 3,594 यूनिट बेचीं। जबकि, अक्टूबर 2026 में ये आंकड़ा 2,615 य़ूनिट का था। यानी इसे इसे साल-दर-साल के आधार पर 37% की ग्रोथ मिली।
|निसान मॉडल वाइज MoM सेल्स अक्टूबर 2026
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|सितंबर 2026
|चेंज % MoM
|मैग्नाइट
|1,656
|1,502
|10.26%
|ग्रेवाइट
|1,532
|1,389
|10.30%
|टेक्टॉन
|406
|409
|-0.74%
|टोटल
|3,594
|3,300
|8.90%
अब निसान की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो मैग्नाइट की अक्टूबर 2026 में 1,656 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 1,502 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 10.26% की ग्रोथ मिली। ग्रेवाइट की अक्टूबर 2026 में 1,532 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 1,389 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 10.3% की ग्रोथ मिली।
टेक्टॉन की अक्टूबर 2026 में 406 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 409 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 0.74% की डिग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 3,594 यूनिट बेचीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 3,300 यूनिट बिकी थीं। यानी महीना-दर-महीना के आधार पर 8.9% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें