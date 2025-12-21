भारत में कंपनी के एकमात्र मॉडल को फिर करीब 2000 नए लोगों ने खरीदा, जानिए कीमत और फीचर्स की डिटेल्स

Hindustan Hindi News
भारतीय ग्राहकों के बीच निसान की एकमात्र मॉडल मैग्नाइट की डिमांड अभी भी डिमांड में बनी हुई है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुए बिक्री की बात करें तो निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) को कुल 1,908 नए ग्राहक मिले।

Dec 21, 2025 10:20 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच निसान की एकमात्र मॉडल मैग्नाइट की डिमांड अभी भी डिमांड में बनी हुई है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुए बिक्री की बात करें तो निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) को कुल 1,908 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान निसान मैग्नाइट की बिक्री में सालाना आधार पर 18.53 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 2,342 यूनिट था। आइए जानते हैं निसान मैग्नाइट के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

निसान मैग्नाइट के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 72bhp की अधिकतम पावर और 96Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.0-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन से लैस है जो 100bhp की अधिकतम पावर और 160Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। मार्केट में निसान मैग्नाइट का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट जैसी एसयूवी से होता है।

इतनी है एसयूवी की कीमत

फीचर्स के तौर पर कार के केबिन में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। इसके अलावा, कार का इंटीरियर वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स से भी लैस है। वहीं, सेफ्टी के लिए निसान मैग्नाइट में 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। निसान मैग्नाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 10.75 लाख रुपये तक जाती है।

