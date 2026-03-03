Hindustan Hindi News
निसान का धमाकेदार कमबैक! नई कार लॉन्च होते ही खरीदने टूटे ग्राहक; 23% बढ़ गई बिक्री

Mar 03, 2026 10:53 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
निसान (Nissan) की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि निसान के लिए फरवरी, 2026 का महीना बड़ी कामयाबी लेकर आया है। कंपनी ने सालाना आधार पर अपनी कुल बिक्री में 23 पर्सेंट की बढ़ोतरी हासिल की है।

निसान (Nissan) की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि निसान के लिए फरवरी, 2026 का महीना बड़ी कामयाबी लेकर आया है। कंपनी ने सालाना आधार पर अपनी कुल बिक्री में 23 पर्सेंट की बढ़ोतरी हासिल की है। बीते महीने निसान ने घरेलू और ग्लोबल मार्केट को मिलाकर कुल 10,565 गाड़ियां बेचीं। इस दौरन भारत के शोरूम्स में 2,230 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, विदेशों में 8,335 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट हुआ। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

मारुति की 4 कारों पर आया होली डिस्काउंट, कीमत ₹3.70 लाख से घटकर इतनी रह गई

निसान ग्रेविट भी हुई लॉन्च

बता दें कि फरवरी में ही कंपनी ने अपनी मोस्ट-अवेटेड कार 'निसान ग्रेविट' (Nissan Gravite) को लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि इस नई कार को ग्राहकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसकी देशभर से जमकर बुकिंग हो रही है। कंपनी ने 1 मार्च, 2026 से इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। ग्रेविट की एंट्री के साथ ही निसान अब भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है।

7530Km का सफर तय करने वाली ई-मोटरसाइकिल की डिलीवरी शुरू, रेंज 200Km

क्या कहते हैं कंपनी के एमडी

निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्सा ने खुशी जताते हुए कहा कि फरवरी हमारे लिए भविष्य की ओर कदम बढ़ाने वाला महीना रहा है। उन्होंने बताया कि 'निसान ग्रेविट' को लेकर ग्राहकों, डीलर्स और पार्टनर्स के बीच जो उत्साह दिख रहा है वह काफी उत्साहजनक है। कंपनी को पूरा भरोसा है कि मार्च से शुरू हुई डिलीवरी आने वाले महीनों में सेल्स के आंकड़ों को और भी ऊपर ले जाएगी। निसान अब अपनी रणनीति में भारतीय ग्राहकों की पसंद और डीलर नेटवर्क के विस्तार पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है।

₹5.63 लाख की इस कार के आगे सबकी बोलती बंद! फरवरी में 14632 लोगों ने खरीदा

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि निसान की इस वापसी में उसकी पॉपुलर एसयूवी 'मैग्नाइट' (Magnite) के साथ-साथ अब 'ग्रेविट' का भी बड़ा योगदान रहने वाला है। कंपनी अब न केवल नए प्रोडक्ट्स ला रही है, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने सर्विस नेटवर्क को भी बढ़ा रही है। निसान के कारों की मांग डोमेस्टिक के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में बी बढ़ ही रही है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

