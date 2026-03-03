निसान का धमाकेदार कमबैक! नई कार लॉन्च होते ही खरीदने टूटे ग्राहक; 23% बढ़ गई बिक्री

Mar 03, 2026 10:53 am IST

निसान (Nissan) की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि निसान के लिए फरवरी, 2026 का महीना बड़ी कामयाबी लेकर आया है। कंपनी ने सालाना आधार पर अपनी कुल बिक्री में 23 पर्सेंट की बढ़ोतरी हासिल की है। बीते महीने निसान ने घरेलू और ग्लोबल मार्केट को मिलाकर कुल 10,565 गाड़ियां बेचीं। इस दौरन भारत के शोरूम्स में 2,230 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, विदेशों में 8,335 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट हुआ। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

निसान ग्रेविट भी हुई लॉन्च बता दें कि फरवरी में ही कंपनी ने अपनी मोस्ट-अवेटेड कार 'निसान ग्रेविट' (Nissan Gravite) को लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि इस नई कार को ग्राहकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसकी देशभर से जमकर बुकिंग हो रही है। कंपनी ने 1 मार्च, 2026 से इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। ग्रेविट की एंट्री के साथ ही निसान अब भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है।

क्या कहते हैं कंपनी के एमडी निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्सा ने खुशी जताते हुए कहा कि फरवरी हमारे लिए भविष्य की ओर कदम बढ़ाने वाला महीना रहा है। उन्होंने बताया कि 'निसान ग्रेविट' को लेकर ग्राहकों, डीलर्स और पार्टनर्स के बीच जो उत्साह दिख रहा है वह काफी उत्साहजनक है। कंपनी को पूरा भरोसा है कि मार्च से शुरू हुई डिलीवरी आने वाले महीनों में सेल्स के आंकड़ों को और भी ऊपर ले जाएगी। निसान अब अपनी रणनीति में भारतीय ग्राहकों की पसंद और डीलर नेटवर्क के विस्तार पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है।