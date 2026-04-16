1450Km रेंज, लाउंज, फ्रिज, 25 स्पीकर, मसाज सीट के साथ बहुत कुछ; ₹21 लाख की ये कार खरीदने टूट पड़े लोग
NX8 को बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही 8000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं। अपने सेगमेंट में ये एक वैल्यू-फोकस्ड ऑप्शन वाली कार है। अपनी अट्रैक्टिव प्राइस, लंबी रेंज, फास्ट चार्जिंग स्पीड और फीचर्स पैक पैकेज के साथ, NX8 चीन के EV SUV बाजार में हिट हो सकती है।
डोंगफेंग निसान पैसेंजर व्हीकल कंपनी ने चीनी बाजार के लिए नई NX8 SUV पेश की है। कंपनी ने इसे रोग (Rogue) और पाथफाइंडर (Pathfinder) के बीच रखा है। NX8, निसान की N सीरीज लाइनअप में N6 और N7 के बाद तीसरा मॉडल है। यह SUV पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (BEV) और एक्सटेंडेड रेंज ईवी (EREV) दोनों तरह के पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आएगी। जिसकी कम्बाइंड रेंज 1450Km तक होने का दावा किया गया है। इस तरह ये अपने सेगमेंट में दुनिया की पहली सबसे ज्यादा रेंज देने वाली कार भी बन गई है।
|निसान NX8 इलेक्ट्रिक SUV
|ट्रिम
|पावरट्रेन टाइप
|लॉन्च प्राइस (¥)
|कीमत (₹)
|NX8 150 Pro
|EREV
|1,49,900
|20,53,630
|NX8 150 Max
|EREV
|1,59,900
|21,90,630
|NX8 310 Max
|EREV
|1,69,900
|23,27,630
|NX8 580 Pro
|BEV
|1,49,900
|20,53,630
|NX8 580 Max
|BEV
|1,59,900
|21,90,630
|NX8 650 Max
|BEV
|1,74,900
|23,96,130
|NX8 Master Edition
|BEV
|1,99,900
|27,38,630
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निसान NX8 का डायमेंशन और डिजाइन
निसान NX8 में स्पेस की कोई समस्या नहीं है। इसकी लंबाई 4,870 mm, चौड़ाई 1,920 mm और ऊंचाई 1,680 mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,917 mm है। इस वजह से यह रोग (X-ट्रेल) से लंबी है, जबकि पाथफाइंडर से थोड़ी छोटी है। इसका व्हीलबेस पाथफाइंडर के लगभग बराबर है, जिसका मकसद केबिन स्पेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है।
यह निसान की सबसे नई V-मोशन डिजाइन लेंग्वेज को फॉलो करती है, जिसमें एक साफ-सुथरा, बंद फ्रंट फेशिया, पूरी चौड़ाई में फैले DRLs और एक स्प्लिट हेडलैंप सेटअप शामिल है। पीछे की तरफ, इसमें आकर्षक OLED टेल लैंप दिए गए हैं, जबकि फ्लश डोर के हैंडल और बॉडी पैनल इसकी एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
निसान NX8 का इंटीरियर और फीचर्स
इसके केबिन को कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें दो 15.6-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8295P चिपसेट पर काम करता है। उम्मीद है कि इसके हायर वैरिएंट में एक बड़ा ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले भी मिलेगा। इसके मेन फीचर्स 'जीरो ग्रेविटी' सीटें शामिल हैं, जिनमें मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन की सुविधा है।
फ्रंट सीटें को पीछे की तरफ झुकाकर एक लाउंज जैसा माहौल बनाया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें 25-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, 4 अलग-अलग जोन में AI-बेस्ड वॉइस इंटरैक्शन, एक ऑनबोर्ड रेफ्रिजरेटर, हीटिंग और कूलिंग के लिए एक छोटा-सा कंपार्टमेंट भी दिया गया है। इसके BEV वर्जन में आगे की तरफ सामान रखने के लिए एक फ्रंक के साथ फर्श के नीचे भी सामान रखने की जगह दी गई है।
निसान NX8 के पावरट्रेन और रेंज
NX8 का BEV वर्जन सिंगल-मोटर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो 215 kW (288 hp) और 250 kW (335 hp) की पावर जनरेट करते हैं। इन मोटरों को 81 kWh की बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। यह 650Km तक की CLTC रेंज देने का दावा करता है और 463 kW तक की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, जिससे यह लगभग 12 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है।
EREV वैरिएंट में 1.5L पेट्रोल इंजन के साथ 250 kW (335 hp) की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। यह 310Km तक की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज देता है, जबकि इसकी कुल कम्बाइंड रेंज 1450Km होने का दावा किया गया है। BEV वर्जन की डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि EREV वैरिएंट की डिलीवरी भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
निसान NX8 के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी की बात करें तो NX8 में मोमेंटा के साथ मिलकर तैयार किया गया एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) लगाया है। इस सिस्टम को 29 सेंसर का सपोर्ट मिलता है, जिसमें छत पर लगा एक LiDAR यूनिट भी शामिल है। इसके अलावा, CATL से लिया गया एक बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस पैकेज का हिस्सा है।
30 मिनट में 8000 बुकिंग मिलीं
NX8 को बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही 8000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं, जो चीनी बाजार में इसकी जबरदस्त डिमांड का संकेत है। इसकी कीमत 149,900 युआन से लेकर 209,900 युआन (लगभग 20.53 लाख रुपए से 28.70 लाख रुपए) के बीच है। ये कीमतें इसे अपने सेगमेंट में एक वैल्यू-फोकस्ड ऑप्शन बनाती है। अपनी अट्रैक्टिव प्राइस, लंबी रेंज, फास्ट चार्जिंग स्पीड और फीचर्स पैक पैकेज के साथ, NX8 चीन के EV SUV बाजार में हिट हो सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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