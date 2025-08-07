क्रेटा, विटारा को टक्कर देने आ रही निसान की ये धांसू SUV, टेस्टिंग के दौरान पहली बार दिखी; जानिए डिटेल्स
दिग्गज कार निर्माता निसान (Nissan ) भारतीय मार्केट में अपने नए मिड-साइज एसयूवी मॉडल पर काम कर रही है। इसी क्रम में कंपनी की अपकमिंग मिड-साइज SUV पहली बार टेस्टिंग के दौरान दिखाई दी है। यह एसयूवी कंपनी की बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत निसान आने वाले महीनों में भारत में चार नए मॉडल लॉन्च करने वाली है। कंपनी के इस नए एसयूवी का मार्केट में मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवी से होगा।
कुछ ऐसी है डिजाइन
टेस्टिंग के दौरान इस एसयूवी के डिजाइन का काफी हिस्सा कैमफ्लाज में था फिर भी LED हेडलाइट्स, C-शेप एयर इनलेट्स, स्टार शेप अलॉय व्हील्स, और बॉक्सी रियर एंड जैसे कई डिजाइन एलिमेंट्स साफ नजर आए। इसमें शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और रेक्टेंगुलर LED टेल लैंप्स जैसी प्रीमियम चीजें भी देखने को मिल रही हैं।
कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन
न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, बताया जा रहा है कि ये गाड़ी CMF-B+ प्लेटफॉर्म पर बनेगी और शुरुआत में इसमें पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। बाद में इसका हाइब्रिड वर्जन भी आने की उम्मीद है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल सकते हैं। फिलहाल निसान के पोर्टफोलियो में सिर्फ मैग्नाइट मौजूद है।
(फोटो क्रेडिट- gaadiwaadi)
