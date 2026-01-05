Hindustan Hindi News
₹5.61 लाख की SUV ने दिखाई भारत की धाक, खरीदने टूट पड़े विदेशी; 10 साल का रिकॉर्ड टूटा

संक्षेप:

निसान मोटर ने दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड निर्यात के साथ मजबूत तरीके से साल का अंत किया। इस महीने कंपनी ने 13,470 कारों का निर्यात किया, जो बीते 10 सालों में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है। घरेलू बाजार में 1,902 कारों की बिक्री के साथ दिसंबर की कुल बिक्री 15,372 यूनिट्स रही।

Jan 05, 2026 09:10 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (NMIPL) ने दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड निर्यात के साथ मजबूत तरीके से साल का अंत किया। इस महीने कंपनी ने 13,470 कारों का निर्यात किया, जो बीते 10 सालों में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है। घरेलू बाजार में 1,902 कारों की बिक्री के साथ दिसंबर की कुल बिक्री 15,372 यूनिट्स रही। ये आंकड़े भारत से एक्सपोर्ट पर फोकस करने वाली निसान की रणनीति की सफलता को दिखाते हैं। बता दें कि कंपनी फिलहाल मैग्नाइट को देश में बेच रही है। इसी कार को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपए है।

बिक्री के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने कहा, "2025 निसान मोटर इंडिया के लिए मजबूती का साल रहा। नई निसान मैग्नाइट की सफलता के दम पर हमनें दिसंबर में स्थिर घरेलू बिक्री और रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया। अक्टूबर में निसान टेक्टॉन सी-एसयूवी का नाम और डिजाइन अनावरण और दिसंबर में ग्रेवाइट की झलक के साथ हमने अगली ग्रोथ स्टेज की शुरुआत की। यह भारत में निसान के प्रोडक्ट-फोकस्ड रीसर्जेंस की स्पष्ट झलक है। 2026 में हम पूरी तैयारी के साथ एक ठोस प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करेंगे, जो ग्लोबल रणनीति में भारत की अहमियत को दिखाएगा।"

ये भी पढ़ें:पुरानी पेट्रोल-डीजल कार को EV में कन्वर्ट कराओ, फिर सालाना ₹1.08 लाख की बचत

निसान मोटर इंडिया अब अपने मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ ग्रोथ के अगले फेज में प्रवेश कर रही है। यह पोर्टफोलियो खासतौर पर भारतीय ग्राहकों की बदलती जरूरतों और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस नए फेज की शुरुआत 21 जनवरी, 2026 को होगी, जब कंपनी नई ऑल-न्यू ग्रेवाइट 7-सीटर बी-MPV को लॉन्च करेगी। इसके बाद, 4 फरवरी 2026 को निसान टेक्टॉन (5-सीटर सी-एसयूवी) की ग्लोबल झलक पेश की जाएगी।

कंपनी की योजना है कि 2027 में 7-सीटर सी-एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा, जिससे हाई ग्रोथ सेगमेंट में निसान की मौजूदगी और मजबूत होगी। ये सभी वाहन मेड-इन-इंडिया होंगे। इनमें से टेक्टॉन और 7-सीटर सी-एसयूवी को ‘वन कार, वन वर्ल्ड’ स्ट्रैटेजी के तहत चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। बढ़ते प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सपोर्ट करने के लिए कंपनी पूरे देश में डीलरशिप और आफ्टरसेल्स नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। निसान का लक्ष्य है कि FY27 के आखिर तक देशभर में उसके 250 शोरूम हों। इससे न सिर्फ पहुंच बढ़ेगी, बल्कि ग्राहकों को बेहतर और सुविधाजनक सेवा मिल पाएगी।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल, डीजल कार मालिकों को बड़ा गिफ्ट, सरकार इस काम की ₹50000 सब्सिडी देगी

निसान मोटर इंडिया की ग्रोथ में निर्यात एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। साल 2025 में कंपनी ने भारत से कुल 12 लाख यूनिट्स के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया। मेड-इन-इंडिया निसान मैग्नाइट को अब 65 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट किया जा रहा, जो ‘वन कार, वन वर्ल्ड’ रणनीति की सफलता और भारत की ग्लोबल प्रोडक्शन हब के तौर पर बढ़ती भूमिका को दिखाता है। 2020 में लॉन्च के बाद से निसान मैग्नाइट की 2025 में कुल बिक्री 2 लाख यूनिट्स पार कर गई है – जो भारत और दुनिया भर में इसकी मजबूत मांग का प्रमाण है।

GNCAP की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, 40 से ज्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स और इंडस्ट्री की पहली 10 साल की वारंटी के साथ मैग्नाइट ने सेफ्टी, भरोसे और लॉन्ग टर्म ऑनरशिप वैल्यू में निसान की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। 2026 में प्रवेश करते हुए, निसान मोटर इंडिया नवाचार, सुरक्षा और ग्लोबल-लेवल पर प्रतिस्पर्धी मोबिलिटी सॉल्यूशंस देने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का विस्तार होता प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मज़बूत डीलर नेटवर्क और भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर के प्रति इसकी निष्ठा इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
