निसान की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बनी यह SUV, अक्टूबर में 1,656 लोगों ने खरीदा; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

निसान ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी है।

निसान ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी है। निसान मैग्नाइट ने अक्टूबर महीने में कुल 1,656 यूनिट कार की बिक्री दर्ज की है। हालांकि, इस दौरान मैग्नाइट की बिक्री में सालाना आधार पर 37 पर्सेंट की गिरावट देखी गई है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 2,615 यूनिट का था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही निसान ग्रेवाइट बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर निसान ग्रेवाइट रही। निसान ग्रेवाइट ने इस दौरान कुल 1,532 यूनिट की बिक्री की है। वहीं, मासिक आधार पर देखें तो सितंबर, 2026 में बेची गई 1,389 यूनिट्स की तुलना में अक्टूबर में इसकी बिक्री में 10 पर्सेंट की अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है।

तीसरे नंबर पर रही टेक्टॉन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर निसान का एक और नया मॉडल टेक्टॉन रहा। निसान टेक्टॉन ने इस दौरान कुल 406 यूनिट्स कारों की बिक्री की। हालांकि, मासिक आधार पर सितंबर, 2026 की 409 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले अक्टूबर में इसकी बिक्री में 1 पर्सेंट की मामूली कमी दर्ज की गई है।

ओवरऑल 37% बढ़ी बिक्री अगर कंपनी की कुल घरेलू बिक्री पर नजर डालें तो निसान ने अक्टूबर, 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3,594 यूनिट कारों की बिक्री की है। जबकि पिछले साल अक्टूबर, 2025 में कंपनी ने कुल 2,615 यूनिट्स ही बेची थीं। इस लिहाज से सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री में 37 पर्सेंट की मजबूत ग्रोथ दर्ज हुई है।