₹5.65 लाख की SUV कंपनी की सस्ती 7-सीटर पर पड़ी भारी, फिर बनी नंबर-1 कार; जमकर खरीद रहे लोग

पिछला महीने यानी कंपनी के लिए काफी निराशाजनक रहा। खासकर उसकी नई ग्रेवाइट पूरी तरह फेल हो गई। दअसल, कंपनी ने मई में कुल 2,948 यूनिट बेचीं। जिसमें मैग्नाइट की 1,665 यूनिट और ग्रेवाइट की 1,283 यूनिट शामिल रहीं। चलिए एक बार इस साल की मॉडल वाइज सेल देखते हैं।

निसान इंडिया की मई की मॉडल वाइज मंथली सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में अब दो मॉडल बेच रही है, जिसमें उसकी सुपरहिट मैग्नाइट SUV के साथ न्यू 7-सीटर ग्रेवाइट MPV भी शामिल हो चुकी है। हालांकि, पिछला महीने यानी कंपनी के लिए काफी निराशाजनक रहा। खासकर उसकी नई ग्रेवाइट पूरी तरह फेल हो गई। दअसल, कंपनी ने मई में कुल 2,948 यूनिट बेचीं। जिसमें मैग्नाइट की 1,665 यूनिट और ग्रेवाइट की 1,283 यूनिट शामिल रहीं। चलिए एक बार इस साल की मॉडल वाइज सेल देखते हैं।

निसान इंडिया मॉडल वाइज सेल्स (आखिरी 6 महीने) मॉडल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मैग्नाइट 2,502 2,230 2,033 1,775 1,665 ग्रेवाइट 0 0 2,375 1,428 1,283 टोटल 2,502 2,230 4,408 3,203 2,948

निसान इंडिया मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मैग्नाइट की जनवरी में 2,502 यूनिट, फरवरी में 2,230 यूनिट, मार्च में 2,033 यूनिट, अप्रैल में 1,775 यूनिट और मई में 1,665 यूनिट बिकीं। ग्रेवाइट की मार्च में 2,375 यूनिट, अप्रैल में 1,428 यूनिट और मई में 1,283 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने जनवरी में कुल 2,502 यूनिट, फरवरी में 2,230 यूनिट, मार्च में 4,408 यूनिट, अप्रैल में 3,203 यूनिट और मई में 2,948 यूनिट बेचीं।

निसान मैग्नाइट के स्पेसिफिकेशंस औ फीचर्स

इस कार में 1.0-लीटर NA पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसका पहला इंजन 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसे 5-स्पीड MT या 5-स्पीड AMT के साथ लिया जा सकता है। यह इंजन 6-स्पीड MT या CVT के साथ उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि ये कार बेस्ट इन क्लास कम्फर्ट के साथ आती है। इसमें 360 डिग्री लेदर टच मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट में पहली बार है। इसमें हीट इंसुलेशन कोटिंग वाली सीट्स मिलती हैं।

इसमें वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, अराउंड व्यू मॉनिटर, न्यू i Key, वॉक अवे लॉक, रिमोट इंजन स्टार्ट इन 60 मीटर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। क्लीन एयर के लिए इसमें कंपनी ने एडवांस एयर फिल्टर लगाया है। ऑटो डिम फ्रेमलेस IRVM (Inside Rear-View Mirror) इसको और खास बनाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग समेत कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें 4 एम्बिएंट लाइटिंग है। इसमें 540 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन, रेनो काइगर, मारुति ब्रेजा जैसे मॉडल से होता है।