ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आई ₹5.65 लाख की यह कार, बिक्री में बनी नंबर-1; करीब 20 km है माइलेज

भारतीय मार्केट में निसान अपनी मौजूदगी दर्ज करने में मजबूती से जुटी हुई है। बता दें कि कंपनी ने बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा जारी कर दिया।

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भारतीय मार्केट में निसान अपनी मौजूदगी दर्ज करने में मजबूती से जुटी हुई है। बता दें कि कंपनी ने बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा जारी कर दिया। इस दौरान निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल रही। निसान ग्रेवाइट को इस दौरान कुल 1,839 नए लोगों ने खरीदा। जबकि दूसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में निसान मैग्नाइट रही। मैग्नाइट ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,167 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि निशान एक्स ट्रेल को इस दौरान कोई खरीदार नहीं मिले। आइए जानते हैं टॉप पर रहने वाली ग्रेवाइट के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन भारतीय मार्केट में निसान ग्रैवाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 5.65 लाख रखी गई है। यह टॉप वैरिएंट के लिए 8.94 लाख रुपये तक जाती है। डिजाइन की बात करें तो इसके केबिन के भीतर प्रीमियम स्वेड और लेदरेट क्विल्टेड सीटें दी गई हैं। कार में 5-सीटर कॉन्फिगरेशन मोड में 625 लीटर तक का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इसके इंटीरियर में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ 3-रो वेंट्स वाला ट्रॉपिकल एसी दिया गया है।

पावरट्रेन भी है शानदार पावरट्रेन की बात करें तो निसान ग्रैवाइट में 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 6250 RPM पर 72bhp की अधिकतम पावर और 3500 RPM पर 96Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ग्राहकों के लिए यह गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ईजी-शिफ्ट यानी एएमटी (AMT) ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारी गई है। इसका इंजन शहर के ट्रैफिक और हाईवे दोनों जगह काफी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है।