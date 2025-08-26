nissan magnite vs renault kiger know which of the two suv is better for you Nissan Magnite vs Renault Kiger: जानिए दोनों एसयूवी में आपके लिए कौन बेहतर?, Auto Hindi News - Hindustan
निकट भविष्य में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट भारतीय ऑटो मार्केट का सबसे हॉट जोन बन चुका है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:31 PM
Nissan Magnite vs Renault Kiger: जानिए दोनों एसयूवी में आपके लिए कौन बेहतर?

निकट भविष्य में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट भारतीय ऑटो मार्केट का सबसे हॉट जोन बन चुका है। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा चर्चा दो गाड़ियों की है। इनमें हाल ही में लॉन्च हुई रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्ट और पहले से ही पॉपुलर निसान शामिल हैं। दोनों ही SUV एक ही प्लेटफॉर्म (CMF-A+) पर बेस्ड हैं। लेकिन डिजाइन, स्पेस और प्रीमियम फीचर्स में छोटे-छोटे फर्क इन्हें खास बनाते हैं। आइए जानें किस कार में है आपके लिए ज्यादा वैल्यू। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

जानिए दोनों एसयूवी की कीमत

रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत 6.29 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप ट्रिम की कीमत 11.29 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, निसान मैग्नाइट की शुरुआती कीमत थोड़ी कम यानी 6.14 लाख रुपये है। लेकिन इसका टॉप वैरिएंट 11.76 लाख रुपये तक पहुंचता है। यानी शुरुआती स्तर पर मैग्नाइट थोड़ा सस्ता है जबकि टॉप-एंड ट्रिम में काइगर बेहतर वैल्यू ऑफर करती है। बजट-कंज्यूमर के लिए मैग्नाइट एक किफायती ऑप्शन है। जबकि हाई-एंड फीचर्स चाहने वालों को किगर ज्यादा रास आ सकती है।

कुछ ऐसा है डाइमेंशन

साइज और स्पेस के मामले में काइगर ने मैग्नाइट को पीछे छोड़ा है। दोनों का व्हीलबेस और लंबाई लगभग समान है। बता दें कि किगर में 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो मैग्नाइट के 336 लीटर से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा, किगर की ऊंचाई भी ज्यादा है जिससे अंदर बैठने का अनुभव और स्पेस का एहसास बेहतर होता है।

पावरट्रेन है सेम

पावरट्रेन की बात करें तो दोनों SUVs में 1.0-लीटर नैचुरल एस्पिरेटेड (70 bhp/96 Nm) और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (99 bhp/160 Nm) इंजन का ऑप्शन दिया गया है। गियरबॉक्स के तौर पर 5-स्पीड मैनुअल, AMT और CVT का विकल्प मौजूद है। यानी परफॉर्मेंस और ड्राइविंग अनुभव में दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसी हैं।

धांसू हैं फीचर्स

किगर फेसलिफ्ट में नए प्रीमियम एडिशन जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और अपडेटेड इंटीरियर लेआउट दिए गए हैं। दूसरी ओर, मैग्नाइट में फ्रंट डिजाइन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और 360-डिग्री कैमरा जैसी खूबियों के लिए जानी जाती है।

आपके लिए कौन बेहतर

कुल मिलाकर अगर आपकी प्रायरिटी शुरुआती बजट और बेसिक जरूरतें हैं तो निसान मैग्नाइट बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ज्यादा बूट स्पेस, प्रीमियम फीचर्स और टॉप वैरिएंट में वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं तो नई रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्ट आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगी।

