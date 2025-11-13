गुड न्यूज: ब्रेजा, नेक्सन के टक्कर वाली इस SUV पर मिल रही ₹90000 तक की छूट; ऑफर नवंबर तक वैलिड

संक्षेप: निसान अपनी पॉपुलर एसयूवी मैग्नाइट पर नवंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) खरीदने पर अधिकतम 90,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Thu, 13 Nov 2025 10:10 AM

अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, निसान अपनी पॉपुलर एसयूवी मैग्नाइट पर नवंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) खरीदने पर अधिकतम 90,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस और दूसरी छूट भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन निसान मैग्नाइट के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 72bhp की अधिकतम पावर और 96Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.0-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन से लैस है जो 100bhp की अधिकतम पावर और 160Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। मार्केट में निसान मैग्नाइट का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट जैसी एसयूवी से होता है।

इतनी है एसयूवी की कीमत फीचर्स के तौर पर कार के केबिन में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। इसके अलावा, कार का इंटीरियर वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स से भी लैस है। वहीं, सेफ्टी के लिए निसान मैग्नाइट में 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। निसान मैग्नाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 10.75 लाख रुपये तक जाती है।