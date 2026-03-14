ये है भारत में कंपनी की इकलौती कार, इसे फरवरी में 2,230 लोगों ने खरीदा; नेक्सन, ब्रेजा को देती है टक्कर

Mar 14, 2026 05:36 pm IST

निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) को बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में कुल 2,230 नए खरीददार मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर निसान मैग्नाइट की बिक्री में 4.21 पर्सेंट की गिरावट देखी गई।

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भारतीय ग्राहकों के बीच निसान की कारों को खूब पसंद किया जाता है। हालांकि, मौजूदा समय में भारतीय मार्केट में निसान की एकमात्र एसयूवी मैग्नाइट बिक्री पर मौजूद है। निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) को बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में कुल 2,230 नए खरीददार मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर निसान मैग्नाइट की बिक्री में 4.21 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 2,328 यूनिट था। आइए जानते हैं निसान मैग्नाइट के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन निसान मैग्नाइट के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 72bhp की अधिकतम पावर और 96Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.0-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन से लैस है जो 100bhp की अधिकतम पावर और 160Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स फीचर्स के तौर पर कार के केबिन में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। इसके अलावा, कार का इंटीरियर वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स से भी लैस है। वहीं, सेफ्टी के लिए निसान मैग्नाइट में 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।