₹5.61 लाख की इस SUV ने जीता दिल, जनवरी में 2,500+ यूनिट बिकी, जानिए फीचर्स से कीमत तक सबकुछ

Feb 16, 2026 03:41 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच निसान की कारों को हमेशा से पसंद किया जाता रहा है। हालांकि, मौजूदा समय में भारतीय मार्केट में कंपनी की एकमात्र मॉडल निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) बिक्री पर मौजूद है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो निसान मैग्नाइट को इस दौरान कुल 2,502 नए ग्राहक मिले। इस तरह बीते महीने सालाना आधार पर निसान मैग्नाइट की बिक्री में 4.08 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा 2,404 यूनिट था। आइए जानते हैं निसान मैग्नाइट के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन निसान मैग्नाइट के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 72bhp की अधिकतम पावर और 96Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.0-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन से लैस है जो 100bhp की अधिकतम पावर और 160Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स फीचर्स के तौर पर कार के केबिन में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। इसके अलावा, कार का इंटीरियर वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स से भी लैस है। वहीं, सेफ्टी के लिए निसान मैग्नाइट में 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।