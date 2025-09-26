गजब! ग्राहकों ने ब्रेजा, नेक्सन, वेन्यू को टक्कर देने वाली इस SUV को बिक्री में बनाया नंबर-1; कीमत ₹7 लाख से कम
भारतीय ग्राहकों के बीच निसान मैग्नाइट एक जाना-पहचाना नाम है। अगर बीते महीने, यानी अगस्त 2025 की बात करें तो एक बार फिर निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रही।
भारतीय ग्राहकों के बीच निसान मैग्नाइट एक जाना-पहचाना नाम है। अगर बीते महीने, यानी अगस्त 2025 की बात करें तो एक बार फिर निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रही। बता दें कि इस दौरान भारतीय मार्केट में निसान मैग्नाइट को कुल 1,384 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर निसान मैग्नाइट की बिक्री में 38.68 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, इसी दौरान कंपनी की एक और एसयूवी निसान X-Trail को एक भी ग्राहक नहीं मिला। आइए जानते हैं निसान मैग्नाइट के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 72bhp की अधिकतम पावर और 96Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.0-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन से लैस है जो 100bhp की अधिकतम पावर और 160Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
फीचर्स के तौर पर कार के केबिन में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। इसके अलावा, कार का इंटीरियर वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स से भी लैस है। वहीं, सेफ्टी के लिए निसान मैग्नाइट में 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।
इतनी है कीमत
बता दें कि भारतीय मार्केट में निसान मैग्नाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.62 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 10.90 लाख रुपये तक जाती है। मार्केट में निसान मैग्नाइट का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट जैसी एसयूवी से होता है।
