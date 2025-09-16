Nissan Magnite sold 1384 units in august 2025, check all details कई कंपनियों पर भारी है ये इकलौती SUV, कीमत मात्र ₹5.62 लाख; 6 महीने से हर महीने 1300 यूनिट से ज्यादा बिक रही, Auto Hindi News - Hindustan
कई कंपनियों पर भारी है ये इकलौती SUV, कीमत मात्र ₹5.62 लाख; 6 महीने से हर महीने 1300 यूनिट से ज्यादा बिक रही

निसान (Nissan) की इकलौती SUV मैग्नाइट (Magnite) भारतीय बाजार में तहलका मचा रही है। ये एसयूवी पिछले कुछ महीनों से लगातार अपनी कंपनी को 1,300 यूनिट से ज्यादा सेल दिलवा रही है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 06:24 PM
कई कंपनियों पर भारी है ये इकलौती SUV, कीमत मात्र ₹5.62 लाख; 6 महीने से हर महीने 1300 यूनिट से ज्यादा बिक रही
Nissan Magnitearrow

भारतीय बाजार में निसान की इकलौती SUV मैग्नाइट (Nissan Magnite) गर्दा उड़ा रही है। इस एसयूवी का भौकाल ऐसा है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इसको 1,300 से ज्यादा ग्राहक मिल रहे हैं। ये अकेले ही सिट्रोएन और जीप जैसी कंपनियों पर भारी पड़ रही है। अगस्त 2025 में इसकी 1,384 यूनिट सेल हुई, जो सिट्रोएन की 403 यूनिट और जीप की 210 यूनिट से काफी ज्यादा है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 6.3 - 11.3 लाख

Renault Triber

Renault Triber

₹ 6.3 - 9.4 लाख

Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 7.58 - 13.06 लाख

Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

Citroen C3

Citroen C3

₹ 5.25 - 10.36 लाख

भारत में निसान का पोर्टफोलियो काफी कम है, जिस पर कंपनी काम कर रही है। लेकिन, निसान की मैग्नाइट अकेले दम पर ही कंपनी की बिक्री में चार-चांद लगा रही है। आइए नीचे दिए ग्राफ के माध्यम से पिछले 6 महीने की बिक्री पर एक नजर डालते हैं।

पिछले 6 महीने की बिक्री

अगस्त 2025 में निसान मैग्नाइट की बिक्री

महीनाबिक्री संख्या
मार्च 20252,484
अप्रैल 20251,749
मई 20251,334
जून 20251,313
जुलाई 20251,420
अगस्त 20251,384

ऊपर चार्ट में देखा जा सकता है कि पिछले 6 महीने से किसी भी महीने निसान की मैग्नाइट की बिक्री 1,300 यूनिट से कम नहीं रही है।

मॉडलमार्च 2025अप्रैल 2025मई 2025जून 2025जुलाई 2025अगस्त 2025
मैग्नाइट (Magnite)2,4841,7491,3341,3131,4201,384
एक्स-ट्रेल (X-Trail)157620000
मासिक टोटल सेल2,4991,8251,3541,3131,4201,384

अगस्त 2025 में निसान कारों की कुल बिक्री का आंकड़ा 1,384 यूनिट था, जो अकेले मैग्नाइट की बिक्री है। इस SUV की शानदार बिक्री का राज निसान द्वारा कम कीमत मैग्नाइट में उपलब्ध कराए जाने वाले गजब फीचर्स और डिजाइन हैं।

इंजन पावरट्रेन

इस एसयूवी के इंजन पावर की बात करें तो इसे दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में पेश किया है। इसमें एक 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 72ps की पावर 96nm का टॉर्क जेनरेट करता है। वहीं, दूसरा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 100ps की पावर 160nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है। वहीं, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ AMT और टर्बो इंजन के साथ CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी रखा गया है।

शानदार माइलेज

निसान मैग्नाइट के माइलेज की बात करें तो 1-लीटर पेट्रोल MT का माइलेज 19.35 किलोमीटर प्रति लीटर है। वहीं, 1-लीटर पेट्रोल AMT का माइलेज 19.70 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसके अलावा 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल MT 20 किलोमीटर प्रति लीटर और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल CVT ऑप्शन 17.40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।

फीचर्स क्या हैं?

ये SUV में 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय, एलईडी DRL के साथ LED हेडलाइट्स और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा ये 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। इसमें वायरलैस फोन चार्जर, एयर प्यूरीफायर, जेबीएल स्पीकर, एम्बिएंट लाइटिंग और पडल लैंप जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के लिए इसमें हिल-असिस्ट स्टार्ट, ड्यूल फ्रंट एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर मिलते हैं।

कीमत कितनी है?

इस 5-सीटर कार के कीमत की बात करें तो निसान मैग्नाइट की कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 11.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। हालांकि, जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत में काफी गिरावट आई है। ये SUV 4 वैरिएंट XE, XL, XV और XV प्रीमियम में उपलब्ध है। आइए इसकी प्राइस डिटेल पर नजर डालते हैं।

वैरिएंटप्राइस (पुरानी GST के साथ कीमत)कीमत (नई GST के साथ कीमत)अंतर
1-लीटर N/A पेट्रोल
Visia MT6.14 लाख5.62 लाख(- Rs 52,000)
Visia Plus MT6.64 लाख6.07 लाख(-Rs 57,000)
Acenta MT7.29 लाख6.67 लाख(-Rs 62,000)
N-Connecta MT7.97 लाख7.29 लाख(-Rs 68,000)
Kuro Edition MT8.31 लाख7.60 लाख(-Rs 71,000)
Tekna MT8.92 लाख8.16 लाख(-Rs 76,000)
Tekna Plus MT9.27 लाख8.48 लाख(-Rs 79,000)
Visia AMT6.75 लाख6.17 लाख(-Rs 58,000)
Acenta AMT7.84 लाख7.17 लाख(-Rs 67,000)
N-Connecta AMT8.52 लाख7.79 लाख(-Rs 73,000)
Kuro Edition AMT8.86 लाख8.10 लाख(-Rs 76,000)
Tekna AMT9.47 लाख8.66 लाख(-Rs 81,000)
Tekna Plus AMT9.82 लाख8.98 लाख(-Rs 84,000)
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
N-Connecta MT9.38 लाख8.58 लाख(-Rs 80,000)
Kuro Edition MT9.72 लाख8.89 लाख(-Rs 83,000)
Tekna MT10.18 लाख9.31 लाख(-Rs 87,000)
Tekna Plus MT10.54 लाख9.64 लाख(-Rs 90,000)
Acenta CVT9.99 लाख9.14 लाख(-Rs 85,000)
N-Connecta CVT10.53 लाख9.63 लाख(-Rs 90,000)
Kuro Edition CVT10.87 लाख9.94 लाख(-Rs 93,000)
Tekna CVT11.40 लाख10.43 लाख(-Rs 97,000)
Tekna Plus CVT11.76 लाख10.76 लाख(1 लाख)
