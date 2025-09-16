कई कंपनियों पर भारी है ये इकलौती SUV, कीमत मात्र ₹5.62 लाख; 6 महीने से हर महीने 1300 यूनिट से ज्यादा बिक रही

निसान (Nissan) की इकलौती SUV मैग्नाइट (Magnite) भारतीय बाजार में तहलका मचा रही है। ये एसयूवी पिछले कुछ महीनों से लगातार अपनी कंपनी को 1,300 यूनिट से ज्यादा सेल दिलवा रही है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

भारतीय बाजार में निसान की इकलौती SUV मैग्नाइट (Nissan Magnite) गर्दा उड़ा रही है। इस एसयूवी का भौकाल ऐसा है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इसको 1,300 से ज्यादा ग्राहक मिल रहे हैं। ये अकेले ही सिट्रोएन और जीप जैसी कंपनियों पर भारी पड़ रही है। अगस्त 2025 में इसकी 1,384 यूनिट सेल हुई, जो सिट्रोएन की 403 यूनिट और जीप की 210 यूनिट से काफी ज्यादा है। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

भारत में निसान का पोर्टफोलियो काफी कम है, जिस पर कंपनी काम कर रही है। लेकिन, निसान की मैग्नाइट अकेले दम पर ही कंपनी की बिक्री में चार-चांद लगा रही है। आइए नीचे दिए ग्राफ के माध्यम से पिछले 6 महीने की बिक्री पर एक नजर डालते हैं।

पिछले 6 महीने की बिक्री

अगस्त 2025 में निसान मैग्नाइट की बिक्री महीना बिक्री संख्या मार्च 2025 2,484 अप्रैल 2025 1,749 मई 2025 1,334 जून 2025 1,313 जुलाई 2025 1,420 अगस्त 2025 1,384

ऊपर चार्ट में देखा जा सकता है कि पिछले 6 महीने से किसी भी महीने निसान की मैग्नाइट की बिक्री 1,300 यूनिट से कम नहीं रही है।

मॉडल मार्च 2025 अप्रैल 2025 मई 2025 जून 2025 जुलाई 2025 अगस्त 2025 मैग्नाइट (Magnite) 2,484 1,749 1,334 1,313 1,420 1,384 एक्स-ट्रेल (X-Trail) 15 76 20 0 0 0 मासिक टोटल सेल 2,499 1,825 1,354 1,313 1,420 1,384

अगस्त 2025 में निसान कारों की कुल बिक्री का आंकड़ा 1,384 यूनिट था, जो अकेले मैग्नाइट की बिक्री है। इस SUV की शानदार बिक्री का राज निसान द्वारा कम कीमत मैग्नाइट में उपलब्ध कराए जाने वाले गजब फीचर्स और डिजाइन हैं।

इंजन पावरट्रेन

इस एसयूवी के इंजन पावर की बात करें तो इसे दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में पेश किया है। इसमें एक 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 72ps की पावर 96nm का टॉर्क जेनरेट करता है। वहीं, दूसरा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 100ps की पावर 160nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है। वहीं, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ AMT और टर्बो इंजन के साथ CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी रखा गया है।

शानदार माइलेज

निसान मैग्नाइट के माइलेज की बात करें तो 1-लीटर पेट्रोल MT का माइलेज 19.35 किलोमीटर प्रति लीटर है। वहीं, 1-लीटर पेट्रोल AMT का माइलेज 19.70 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसके अलावा 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल MT 20 किलोमीटर प्रति लीटर और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल CVT ऑप्शन 17.40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।

फीचर्स क्या हैं?

ये SUV में 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय, एलईडी DRL के साथ LED हेडलाइट्स और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा ये 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। इसमें वायरलैस फोन चार्जर, एयर प्यूरीफायर, जेबीएल स्पीकर, एम्बिएंट लाइटिंग और पडल लैंप जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।



सेफ्टी फीचर्स



सेफ्टी के लिए इसमें हिल-असिस्ट स्टार्ट, ड्यूल फ्रंट एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर मिलते हैं।

कीमत कितनी है? इस 5-सीटर कार के कीमत की बात करें तो निसान मैग्नाइट की कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 11.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। हालांकि, जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत में काफी गिरावट आई है। ये SUV 4 वैरिएंट XE, XL, XV और XV प्रीमियम में उपलब्ध है। आइए इसकी प्राइस डिटेल पर नजर डालते हैं।