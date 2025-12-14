इस इकलौती SUV के भरोसे पूरी कंपनी! अकेले दम पर 1,908 यूनिट तक पहुंचा दी सेल; कीमत मात्र ₹5.61 लाख

संक्षेप: निसान (Nissan) ने नवंबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट शेयर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मैग्नाइट (Magnite) के दम पर कंपनी की सेल 1,908 यूनिट्स तक पहुंच गई। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 14, 2025 06:38 pm IST

नवंबर 2025 में निसान मोटर इंडिया (Nissan Motor India) की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 1,908 यूनिट्स रही। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे आंकड़े में एक ही मॉडल निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) का योगदान रहा, यानी कंपनी की नवंबर 2025 महीने की पूरी बिक्री मैग्नाइट (Magnite) के भरोसे टिकी हुई नजर आईं। भारतीय बाजार में निसान (Nissan) फिलहाल मैग्नाइट (Magnite) SUV पर ही फोकस कर रही है। यह एंट्री-लेवल कॉम्पैक्ट SUV अपनी किफायती कीमत, स्टाइलिश डिजाइन और बेहतर फीचर्स के चलते ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। नवंबर 2025 में बेची गई 1,908 यूनिट्स पूरी तरह मैग्नाइट (Magnite) की ही थीं।

कम बिक्री, लेकिन स्थिर मौजूदगी

निसान (Nissan) की बिक्री संख्या देश की टॉप कार कंपनियों के मुकाबले कम है, लेकिन मैग्नाइट (Magnite) की बदौलत ब्रांड ने भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। लगातार मिलने वाले डिस्काउंट, कम मेंटेनेंस और SUV जैसा लुक मैग्नाइट (Magnite) को बजट सेगमेंट में मजबूत बनाते हैं। आइए इसके पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

मॉडल जून 2025 जुलाई 2025 अगस्त 2025 सितंबर 2025 अक्टूबर 2025 नवंबर 2025 मैग्नाइट 1,313 1,420 1,384 1,652 2,615 1,908 टोटल बिक्री 1,313 1,420 1,384 1,652 2,615 1,908

निसान मैग्नाइट की कीमत



निसान मैग्नाइट की कीमत 5.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 10.76 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जिसमें अलग-अलग वैरिएंट और फीचर्स के हिसाब से बदलाव होता है, जैसे पेट्रोल और सीएनजी इंजन विकल्प उपलब्ध हैं।

क्यों पसंद की जा रही मैग्नाइट?

निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) की लोकप्रियता के पीछे कई वजहें हैं, जैसे कि किफायती शुरुआती कीमत, टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प, अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस और SUV जैसा बोल्ड डिजाइन ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। ये फीचर्स के मामले में वैल्यू फॉर मनी है। इसी कारण यह कार पहली बार कार खरीदने वालों और बजट SUV चाहने वालों के बीच खास पसंद बनती जा रही है।