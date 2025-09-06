360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, 5-स्टार सेफ्टी; ₹6.14 लाख की SUV पर ₹80000 का डिस्काउंट, गोल्ड भी फ्री

निसान ने मैग्नाइट के अपडेटेड मॉडल के सेफ्टी पैकेज में धीरे-धीरे कई फीचर्स को शामिल किया है। इसके रिवाइज्ड मॉडल में 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे कई जरूरी चेंजेस किए हैं।

निसान मेग्नाइट देश की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट SUVs की लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आती है। इसकी शुरुआती कीमत महज 6.14 लाख रुपए है। अपने सेगमेंट में कीमत के हिसाब से इस SUV में कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं। साथ ही, इसे सेफ्टी के लिए ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी इस पर 10 साल की वारंटी भी दे रही है। जिसमं 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी शामिल है। कुल मिलाकर ये कम्पलीट पैकेज है। ऐसे में इस महीने कंपनी इस SUV पर 80 हजार रुपए का डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। साथ ही, सभी ग्राहकों को 1 ग्राम सोने का सिक्का भी दिया जा रहा है। दरअसल, कंपनी ने इस ऑफर को गणेश चतुर्थी के मौके पर शुरू किया था, जो इस महीने भी जारी रहेगा। बता दें कि इस महीने श्राद और नवरात्रि जैसे फेस्टिव सीजन भी हैं।

ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली

निसान ने मैग्नाइट के अपडेटेड मॉडल के सेफ्टी पैकेज में धीरे-धीरे कई फीचर्स को शामिल किया है। इसके रिवाइज्ड मॉडल में 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे कई जरूरी चेंजेस किए हैं। मैग्नाइट दक्षिण अफ्रीका में बेची गई पहली ऐसी गाड़ी बन गई जिसे मौजूदा ग्लोबल NCAP परीक्षण मानकों के तहत एडल्ट सेफ्टी रेटिंग के लिए 5-स्टार मिले हैं। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 3-स्टार मिले हैं। बता दें कि मैग्नाइट के पिछले वर्जन में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड थे, जिसके चलते इसे सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी। इसका रियल राइव रिव्यू जानने यहां क्लिक करें।

निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के फीचर्स इस कार में 1.0-लीटर NA पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसका पहला इंजन 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसे 5-स्पीड MT या 5-स्पीड AMT के साथ लिया जा सकता है। यह इंजन 6-स्पीड MT या CVT के साथ उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि ये कार बेस्ट इन क्लास कम्फर्ट के साथ आती है। इसमें 360 डिग्री लेदर टच मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट में पहली बार है। इसमें हीट इंसुलेशन कोटिंग वाली सीट्स मिलती हैं।