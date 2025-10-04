Nissan Magnite Rs 75000 Discount With 1gm Gold Coin in October 2025 ₹6.14 लाख की इस SUV पर आया ₹75000 का डिस्काउंट, सोने का सिक्का भी फ्री; इस महीने इतने में मिल रही, Auto Hindi News - Hindustan
₹6.14 लाख की इस SUV पर आया ₹75000 का डिस्काउंट, सोने का सिक्का भी फ्री; इस महीने इतने में मिल रही

कंपनी इस कार पर दीवाली ऑफर के चलते कई दूसरे डिस्काउंट भी दे रही है। इसमें 60,000 रुपए तक के एक्सचेंज बोनस और 15,000 रुपए तक का कैश बेनिफिट शामिल है। सभी ग्राहकों को 1 ग्राम सोने का सिक्का भी दिया जा रहा है। बता दें कि सेगमेंट में कीमत के हिसाब से इस SUV में कई कमाल के फीचर्स भी मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:52 AM
Nissan Magnitearrow

देश की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट SUVs की लिस्ट में निसान मेग्नाइट बहुत ऊपर है। नए GST 2.0 के बाद इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 6.14 लाख रुपए हो गई है। वहीं, कंपनी इस कार पर दीवाली ऑफर के चलते कई दूसरे डिस्काउंट भी दे रही है। इसमें 60,000 रुपए तक के एक्सचेंज बोनस और 15,000 रुपए तक का कैश बेनिफिट शामिल है। सभी ग्राहकों को 1 ग्राम सोने का सिक्का भी दिया जा रहा है। बता दें कि सेगमेंट में कीमत के हिसाब से इस SUV में कई कमाल के फीचर्स भी मिलते हैं। इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कंपनी इस पर 10 साल की वारंटी भी दे रही है। जिसमं 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी शामिल है।

ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली
निसान ने मैग्नाइट के अपडेटेड मॉडल के सेफ्टी पैकेज में धीरे-धीरे कई फीचर्स को शामिल किया है। इसके रिवाइज्ड मॉडल में 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे कई जरूरी चेंजेस किए हैं। मैग्नाइट दक्षिण अफ्रीका में बेची गई पहली ऐसी गाड़ी बन गई जिसे मौजूदा ग्लोबल NCAP परीक्षण मानकों के तहत एडल्ट सेफ्टी रेटिंग के लिए 5-स्टार मिले हैं। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 3-स्टार मिले हैं। बता दें कि मैग्नाइट के पिछले वर्जन में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड थे, जिसके चलते इसे सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी।

ये भी पढ़ें:टाटा की नंबर-1 कार को खरीदना हुआ सस्ता, डिस्काउंट के बाद इतनी हो गई कीमत

निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के फीचर्स
इस कार में 1.0-लीटर NA पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसका पहला इंजन 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसे 5-स्पीड MT या 5-स्पीड AMT के साथ लिया जा सकता है। यह इंजन 6-स्पीड MT या CVT के साथ उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि ये कार बेस्ट इन क्लास कम्फर्ट के साथ आती है। इसमें 360 डिग्री लेदर टच मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट में पहली बार है। इसमें हीट इंसुलेशन कोटिंग वाली सीट्स मिलती हैं।

ये भी पढ़ें:एक झटके में पूरे ₹2 लाख सस्ती हो गई ये SUV, पूरे अक्टूबर तक मिलेगा फायदा

360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा
इसमें वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, अराउंड व्यू मॉनिटर, न्यू i Key, वॉक अवे लॉक, रिमोट इंजन स्टार्ट इन 60 मीटर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। क्लीन एयर के लिए इसमें कंपनी ने एडवांस एयर फिल्टर लगाया है। ऑटो डिम फ्रेमलेस IRVM (Inside Rear-View Mirror) इसको और खास बनाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग समेत कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें 4 एम्बिएंट लाइटिंग है। इसमें 540 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन, रेनो काइगर, मारुति ब्रेजा जैसे मॉडल से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

