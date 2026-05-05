360° कैमरा, 6 एयरबैग, 5 स्टार सेफ्टी; ₹5.62 लाख की ये SUV इस महीने मिल रही ₹55000 सस्ती

ग्राहकों के लिए कार की खरीद आसान बनाने के लिए इस पर सस्ते फाइनेंस ऑफर का फायदा भी मिल रहा है। इस ऑफर के तहत, ग्राहक 5.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट (ROI) पर 5 लाख रुपए के लोन अमाउंट पर लोन ले सकते हैं। ये ऑफर मई 2026 तक वैलिड रहेगा।

निसान मैग्नाइट देश की सबसे सस्ती सब फोर-मीटर SUV में से एक है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 5.65 लाख रुपए है। इस महीने यानी मई 2026 में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको ये ज्यादा सस्ती मिलने वाली है। दरअसल, इस कंपनी इस कार पर 55,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ये फायदा एक्सचेंज बोनस के तौर पर मिलेगा। ग्राहकों के लिए कार की खरीद आसान बनाने के लिए इस पर सस्ते फाइनेंस ऑफर का फायदा भी मिल रहा है। इस ऑफर के तहत, ग्राहक 5.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट (ROI) पर 5 लाख रुपए के लोन अमाउंट पर लोन ले सकते हैं। ये ऑफर मई 2026 तक वैलिड रहेगा। कंपनी 5 साल का फ्री मेंटेनेंस भी ऑफर कर रही है।

इस ऑफर से कई बड़े बैंकों के लोन के मुकाबले मंथली EMI कम होती है, जिससे खरीदारों को लोन पीरियड के दौरान पैसे बचाने में मदद मिलती है। मैग्नाइट ओनरशिप को और आसान बनाने के लिए, कंपनी ने 100% तक ऑन-रोड फंडिंग शुरू की है। इसका मतलब है कि कस्टमर ऐसा लोन ले सकते हैं जो कार की एक्स-शोरूम कीमत, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे संबंधित चार्ज को कवर करता है। साथ ही, एक बड़े अपफ्रंट पेमेंट की जरूरत को कम करता है। रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया 7 साल तक का लोन टेन्योर दे रही है, जिससे कस्टमर को मंथली EMI मैनेज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसमें दूसरे फाइनेंस बेनिफिट्स में शामिल रहेंगे।

निसान मैग्नाइट के स्पेसिफिकेशंस औ फीचर्स

इस कार में 1.0-लीटर NA पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसका पहला इंजन 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसे 5-स्पीड MT या 5-स्पीड AMT के साथ लिया जा सकता है। यह इंजन 6-स्पीड MT या CVT के साथ उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि ये कार बेस्ट इन क्लास कम्फर्ट के साथ आती है। इसमें 360 डिग्री लेदर टच मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट में पहली बार है। इसमें हीट इंसुलेशन कोटिंग वाली सीट्स मिलती हैं।

इसमें वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, अराउंड व्यू मॉनिटर, न्यू i Key, वॉक अवे लॉक, रिमोट इंजन स्टार्ट इन 60 मीटर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। क्लीन एयर के लिए इसमें कंपनी ने एडवांस एयर फिल्टर लगाया है। ऑटो डिम फ्रेमलेस IRVM (Inside Rear-View Mirror) इसको और खास बनाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग समेत कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें 4 एम्बिएंट लाइटिंग है। इसमें 540 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन, रेनो काइगर, मारुति ब्रेजा जैसे मॉडल से होता है।