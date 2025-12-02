Hindustan Hindi News
₹5.62 लाख की SUV पर आया ₹1 लाख का डिस्काउंट, कीमत बस इतनी रह गई; 16 दिसंबर तक ऑफर

₹5.62 लाख की SUV पर आया ₹1 लाख का डिस्काउंट, कीमत बस इतनी रह गई; 16 दिसंबर तक ऑफर

संक्षेप:

2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। ये महीने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए खास है। दरअसल, इस महीने कंपनियां अपना स्टॉक खाली करने के लिए कारों पर मोटा डिस्काउंट देती है। इस लिस्ट में एक नाम निसान का भी है। कंपनी इस महीने अपनी मैग्नाइट SUV पर 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है।

Tue, 2 Dec 2025 10:32 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Nissan Magnitearrow

2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। ये महीने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए खास है। दरअसल, इस महीने कंपनियां अपना स्टॉक खाली करने के लिए कारों पर मोटा डिस्काउंट देती है। इस लिस्ट में एक नाम निसान का भी है। कंपनी इस महीने अपनी मैग्नाइट SUV पर 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। कंपनी ने दिसंबर एक्सचेंज कार्निवल शुरू किया है। जिसके चलते कोई ग्राहक 16 दिसंबर तक इस कार को बुक करता है तब उसे 1 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.62 लाख रुपए है। कंपनी इस पर 10 साल की वारंटी भी दे रही है। जिसमें 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी शामिल है।

ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली
निसान ने मैग्नाइट के अपडेटेड मॉडल के सेफ्टी पैकेज में धीरे-धीरे कई फीचर्स को शामिल किया है। इसके रिवाइज्ड मॉडल में 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे कई जरूरी चेंजेस किए हैं। मैग्नाइट दक्षिण अफ्रीका में बेची गई पहली ऐसी गाड़ी बन गई जिसे मौजूदा ग्लोबल NCAP परीक्षण मानकों के तहत एडल्ट सेफ्टी रेटिंग के लिए 5-स्टार मिले हैं। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 3-स्टार मिले हैं। बता दें कि मैग्नाइट के पिछले वर्जन में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड थे, जिसके चलते इसे सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी।

ये भी पढ़ें:मारुति से टाटा, किआ तक, इस महीने ये 6 नई कार होंगी लॉन्च; पहला मॉडल आज मिलेगा

निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के फीचर्स

इस कार में 1.0-लीटर NA पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसका पहला इंजन 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसे 5-स्पीड MT या 5-स्पीड AMT के साथ लिया जा सकता है। यह इंजन 6-स्पीड MT या CVT के साथ उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि ये कार बेस्ट इन क्लास कम्फर्ट के साथ आती है। इसमें 360 डिग्री लेदर टच मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट में पहली बार है। इसमें हीट इंसुलेशन कोटिंग वाली सीट्स मिलती हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार, फिर भी स्टॉक में खड़ी रह गई, नवंबर में एक भी ग्राहक ने नहीं खरीदा

इसमें वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, अराउंड व्यू मॉनिटर, न्यू i Key, वॉक अवे लॉक, रिमोट इंजन स्टार्ट इन 60 मीटर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। क्लीन एयर के लिए इसमें कंपनी ने एडवांस एयर फिल्टर लगाया है। ऑटो डिम फ्रेमलेस IRVM (Inside Rear-View Mirror) इसको और खास बनाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग समेत कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें 4 एम्बिएंट लाइटिंग है। इसमें 540 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन, रेनो काइगर, मारुति ब्रेजा जैसे मॉडल से होता है।

