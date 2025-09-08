₹1 लाख तक सस्ती हुई टाटा पंच के टक्कर वाली ये बजट SUV, पहले ₹6.14 लाख लगते थे; अब बहुत कम में मिल जाएगी

GST कटौती के बाद टाटा पंच को टक्कर देने वाली निसान मैग्नाइट (Magnite) अब काफी सस्ती हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में 1 लाख रुपये तक की कटौती कर दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में धमाका मचाने वाली निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) अब और भी किफायती हो गई है। GST दरों में हालिया बदलाव का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हुए कंपनी ने अपनी इस बेस्ट-सेलर SUV की कीमतों में 1 लाख रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है। नई दरें 22 सितंबर 2025 (नवरात्रि के पहले दिन) से लागू होंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नई कीमतें और वैरिएंट 1- Visia MT वैरिएंट– अब 5.61 लाख (एक्स-शोरूम) यानी कि 6 लाख से सस्ती

2- N-Connecta CVT और KURO CVT वैरिएंट– अब 10 लाख से सस्ती

3- CVT Tekna और CVT Tekna+ वैरिएंट 97,000 से 1 लाख तक सस्ती

यानी अब मिड-रेंज ऑटोमैटिक वैरिएंट भी बजट-फ्रेंडली हो गए हैं और टॉप-एंड वैरिएंट की कीमत ने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज दिया है।

निसान मैग्नाइट CNG किट भी सस्ती सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि मैग्नाइट (Magnite) की CNG रेट्रोफिटमेंट किट की कीमत भी घटाई गई है। अब यह किट 71,999 रुपये में उपलब्ध होगी, जिससे ग्राहकों को करीब 3,000 का अतिरिक्त फायदा होगा।

इस पर 3 साल / 1 लाख किमी. की वारंटी मिलती है। इसमें 336 लीटर का बूट स्पेस बरकरार रहेगा। इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। हाल ही में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में मैग्नाइट (Magnite) ने 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है।

अब सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रूप में मिलते हैं। इसने एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ खरीदारों का भरोसा और भी मजबूत किया है। इसमें 10 साल का वारंटी प्लान मिलता है। निसान मैग्नाइट (Magnite) अब अपने सेगमेंट में पहला मॉडल है, जो 10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर कर रहा है।

नए एडिशन और स्टाइलिंग निसान ने मैग्नाइट (Magnite) को फ्रेश बनाए रखने के लिए कुरो स्पेशल एडिशन (Kuro Special Edition) लॉन्च किया है। इसमें ऑल-ब्लैक थीम, नया मेटालिक ग्रे कलर ऑप्शन, शार्प और प्रीमियम लुक के साथ शोरूम अपील बढ़ी है।