Nissan Magnite Prices Drop by up to Rs 1 Lakh after GST rate cut, check all details ₹1 लाख तक सस्ती हुई टाटा पंच के टक्कर वाली ये बजट SUV, पहले ₹6.14 लाख लगते थे; अब बहुत कम में मिल जाएगी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Nissan Magnite Prices Drop by up to Rs 1 Lakh after GST rate cut, check all details

₹1 लाख तक सस्ती हुई टाटा पंच के टक्कर वाली ये बजट SUV, पहले ₹6.14 लाख लगते थे; अब बहुत कम में मिल जाएगी

GST कटौती के बाद टाटा पंच को टक्कर देने वाली निसान मैग्नाइट (Magnite) अब काफी सस्ती हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में 1 लाख रुपये तक की कटौती कर दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 08:56 PM
share Share
Follow Us on
₹1 लाख तक सस्ती हुई टाटा पंच के टक्कर वाली ये बजट SUV, पहले ₹6.14 लाख लगते थे; अब बहुत कम में मिल जाएगी
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Nissan Magnitearrow

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में धमाका मचाने वाली निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) अब और भी किफायती हो गई है। GST दरों में हालिया बदलाव का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हुए कंपनी ने अपनी इस बेस्ट-सेलर SUV की कीमतों में 1 लाख रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है। नई दरें 22 सितंबर 2025 (नवरात्रि के पहले दिन) से लागू होंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत?

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 7.58 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 6.3 - 11.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3

Citroen C3

₹ 5.25 - 10.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नई कीमतें और वैरिएंट

1- Visia MT वैरिएंट– अब 5.61 लाख (एक्स-शोरूम) यानी कि 6 लाख से सस्ती

2- N-Connecta CVT और KURO CVT वैरिएंट– अब 10 लाख से सस्ती

3- CVT Tekna और CVT Tekna+ वैरिएंट 97,000 से 1 लाख तक सस्ती

यानी अब मिड-रेंज ऑटोमैटिक वैरिएंट भी बजट-फ्रेंडली हो गए हैं और टॉप-एंड वैरिएंट की कीमत ने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज दिया है।

निसान मैग्नाइट CNG किट भी सस्ती

सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि मैग्नाइट (Magnite) की CNG रेट्रोफिटमेंट किट की कीमत भी घटाई गई है। अब यह किट 71,999 रुपये में उपलब्ध होगी, जिससे ग्राहकों को करीब 3,000 का अतिरिक्त फायदा होगा।

इस पर 3 साल / 1 लाख किमी. की वारंटी मिलती है। इसमें 336 लीटर का बूट स्पेस बरकरार रहेगा। इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। हाल ही में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में मैग्नाइट (Magnite) ने 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है।

अब सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रूप में मिलते हैं। इसने एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ खरीदारों का भरोसा और भी मजबूत किया है। इसमें 10 साल का वारंटी प्लान मिलता है। निसान मैग्नाइट (Magnite) अब अपने सेगमेंट में पहला मॉडल है, जो 10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर कर रहा है।

नए एडिशन और स्टाइलिंग

निसान ने मैग्नाइट (Magnite) को फ्रेश बनाए रखने के लिए कुरो स्पेशल एडिशन (Kuro Special Edition) लॉन्च किया है। इसमें ऑल-ब्लैक थीम, नया मेटालिक ग्रे कलर ऑप्शन, शार्प और प्रीमियम लुक के साथ शोरूम अपील बढ़ी है।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद घटी मारुति ब्रेजा की कीमत, अब इसे घर लाना हुआ फायदे का सौदा

नई कीमत और फीचर्स के साथ निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) ग्राहकों के लिए अब और भी आकर्षक डील बन गई है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जहां हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue), टाटा नेक्सन (Tata Nexon) और मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) जैसी गाड़ियां पहले से मौजूद हैं, वहीं मैग्नाइट (Magnite) अब अपनी कीमत और फीचर-पैक्ड वैल्यू के दम पर इनसे सीधा मुकाबला करेगी।

Auto News Hindi Nissan Magnite

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।