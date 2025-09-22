पंच, फ्रोंक्स, वेन्यू छोड़ लोग अब इसे देख रहे, सीधे ₹1 लाख घटी इस SUV की कीमत; मात्र ₹5.62 लाख में मिल रही

निसान मैग्नाइट एसयूवी के नैचुरली एस्पिरेटेड वैरिएंट की कीमतों में 84,000 रुपये तक की कटौती की गई है, जबकि टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट 1 लाख रुपये तक सस्ते हो गए हैं। आइए वैरिएंट वाइज नई प्राइस देखते हैं।

Mon, 22 Sep 2025 04:18 PM

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में संशोधन अब पूरे देश में लागू हो गया है, जिसके चलते बजट कार की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। जीएसटी कटौती का असर टाटा पंच, मारुति फ्रोंक्स और हुंडई वेन्यू को टक्कर देने वाली निसान मैग्नाइट पर देखने को मिला है। ये एसयूवी भी काफी सस्ती हो गई है। हाल ही में निसान ने मैग्नाइट की वैरिएंट-वाइज अपडेटेड कीमतों का खुलासा किया है, तो आइए इसकी नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

मैग्नाइट की नई कीमतों पर एक नजर

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत GST कटौती Visia MT Rs 6.14 lakh Rs 5.62 lakh (- Rs 52,000) Visia Plus MT Rs 6.64 lakh Rs 6.07 lakh (-Rs 57,000) Acenta MT Rs 7.29 lakh Rs 6.67 lakh (-Rs 62,000) N-Connecta MT Rs 7.97 lakh Rs 7.29 lakh (-Rs 68,000) Kuro Edition MT Rs 8.31 lakh Rs 7.60 lakh (-Rs 71,000) Tekna MT Rs 8.92 lakh Rs 8.16 lakh (-Rs 76,000) Tekna Plus MT Rs 9.27 lakh Rs 8.48 lakh (-Rs 79,000) Visia AMT* Rs 6.75 lakh Rs 6.17 lakh (-Rs 58,000) Acenta AMT* Rs 7.84 lakh Rs 7.17 lakh (-Rs 67,000) N-Connecta AMT* Rs 8.52 lakh Rs 7.79 lakh (-Rs 73,000) Kuro Edition AMT* Rs 8.86 lakh Rs 8.10 lakh (-Rs 76,000) Tekna AMT* Rs 9.47 lakh Rs 8.66 lakh (-Rs 81,000) Tekna Plus AMT* Rs 9.82 lakh Rs 8.98 lakh (-Rs 84,000)

एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

मैग्नाइट के 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाले वेरिएंट की कीमतों में 84,000 रुपये तक की कमी आई है। निसान की सब-4 मीटर एसयूवी के फुली-लोडेड टेक्ना प्लस एएमटी वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत हो रही है। मैग्नाइट के लिए सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट अब 71,999 रुपये में उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को 3,000 रुपये की बचत हो रही है।

1-लीटर टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट की कीमतें

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर N-Connecta MT Rs 9.38 lakh Rs 8.58 lakh (-Rs 80,000) Kuro Edition MT Rs 9.72 lakh Rs 8.89 lakh (-Rs 83,000) Tekna MT Rs 10.18 lakh Rs 9.31 lakh (-Rs 87,000) Tekna Plus MT Rs 10.54 lakh Rs 9.64 lakh (-Rs 90,000) Acenta CVT^ Rs 9.99 lakh Rs 9.14 lakh (-Rs 85,000) N-Connecta CVT^ Rs 10.53 lakh Rs 9.63 lakh (-Rs 90,000) Kuro Edition CVT^ Rs 10.87 lakh Rs 9.94 lakh (-Rs 93,000) Tekna CVT^ Rs 11.40 lakh Rs 10.43 lakh (-Rs 97,000) Tekna Plus CVT^ Rs 11.76 lakh Rs 10.76 lakh (-Rs 1 lakh)

निसान ने मैग्नाइट के टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों में 1 लाख रुपये तक की कटौती की है। अगर आप मैग्नाइट के टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं, तो आपको टॉप-स्पेक टेक्ना प्लस CVT चुनना होगा।