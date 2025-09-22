Nissan Magnite New Prices After GST Rate Cut, Compare Old vs New Prices Here पंच, फ्रोंक्स, वेन्यू छोड़ लोग अब इसे देख रहे, सीधे ₹1 लाख घटी इस SUV की कीमत; मात्र ₹5.62 लाख में मिल रही, Auto Hindi News - Hindustan
Nissan Magnite New Prices After GST Rate Cut, Compare Old vs New Prices Here

पंच, फ्रोंक्स, वेन्यू छोड़ लोग अब इसे देख रहे, सीधे ₹1 लाख घटी इस SUV की कीमत; मात्र ₹5.62 लाख में मिल रही

निसान मैग्नाइट एसयूवी के नैचुरली एस्पिरेटेड वैरिएंट की कीमतों में 84,000 रुपये तक की कटौती की गई है, जबकि टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट 1 लाख रुपये तक सस्ते हो गए हैं। आइए वैरिएंट वाइज नई प्राइस देखते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 04:18 PM
पंच, फ्रोंक्स, वेन्यू छोड़ लोग अब इसे देख रहे, सीधे ₹1 लाख घटी इस SUV की कीमत; मात्र ₹5.62 लाख में मिल रही
Nissan Magnitearrow

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में संशोधन अब पूरे देश में लागू हो गया है, जिसके चलते बजट कार की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। जीएसटी कटौती का असर टाटा पंच, मारुति फ्रोंक्स और हुंडई वेन्यू को टक्कर देने वाली निसान मैग्नाइट पर देखने को मिला है। ये एसयूवी भी काफी सस्ती हो गई है। हाल ही में निसान ने मैग्नाइट की वैरिएंट-वाइज अपडेटेड कीमतों का खुलासा किया है, तो आइए इसकी नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

ये भी पढ़ें:निसान ने ग्राहकों को दी बड़ी तसल्ली! कंपनी की सभी कारों पर मिलती रहेगी ये वारंटी

मैग्नाइट की नई कीमतों पर एक नजर

वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतGST कटौती
Visia MTRs 6.14 lakhRs 5.62 lakh(- Rs 52,000)
Visia Plus MTRs 6.64 lakhRs 6.07 lakh(-Rs 57,000)
Acenta MTRs 7.29 lakhRs 6.67 lakh(-Rs 62,000)
N-Connecta MTRs 7.97 lakhRs 7.29 lakh(-Rs 68,000)
Kuro Edition MTRs 8.31 lakhRs 7.60 lakh(-Rs 71,000)
Tekna MTRs 8.92 lakhRs 8.16 lakh(-Rs 76,000)
Tekna Plus MTRs 9.27 lakhRs 8.48 lakh(-Rs 79,000)
Visia AMT*Rs 6.75 lakhRs 6.17 lakh(-Rs 58,000)
Acenta AMT*Rs 7.84 lakhRs 7.17 lakh(-Rs 67,000)
N-Connecta AMT*Rs 8.52 lakhRs 7.79 lakh(-Rs 73,000)
Kuro Edition AMT*Rs 8.86 lakhRs 8.10 lakh(-Rs 76,000)
Tekna AMT*Rs 9.47 lakhRs 8.66 lakh(-Rs 81,000)
Tekna Plus AMT*Rs 9.82 lakhRs 8.98 lakh(-Rs 84,000)

एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

मैग्नाइट के 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाले वेरिएंट की कीमतों में 84,000 रुपये तक की कमी आई है। निसान की सब-4 मीटर एसयूवी के फुली-लोडेड टेक्ना प्लस एएमटी वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत हो रही है। मैग्नाइट के लिए सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट अब 71,999 रुपये में उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को 3,000 रुपये की बचत हो रही है।

1-लीटर टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट की कीमतें

वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
N-Connecta MTRs 9.38 lakhRs 8.58 lakh(-Rs 80,000)
Kuro Edition MTRs 9.72 lakhRs 8.89 lakh(-Rs 83,000)
Tekna MTRs 10.18 lakhRs 9.31 lakh(-Rs 87,000)
Tekna Plus MTRs 10.54 lakhRs 9.64 lakh(-Rs 90,000)
Acenta CVT^Rs 9.99 lakhRs 9.14 lakh(-Rs 85,000)
N-Connecta CVT^Rs 10.53 lakhRs 9.63 lakh(-Rs 90,000)
Kuro Edition CVT^Rs 10.87 lakhRs 9.94 lakh(-Rs 93,000)
Tekna CVT^Rs 11.40 lakhRs 10.43 lakh(-Rs 97,000)
Tekna Plus CVT^Rs 11.76 lakhRs 10.76 lakh(-Rs 1 lakh)

निसान ने मैग्नाइट के टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों में 1 लाख रुपये तक की कटौती की है। अगर आप मैग्नाइट के टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं, तो आपको टॉप-स्पेक टेक्ना प्लस CVT चुनना होगा।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹50,000 घटी मारुति अर्टिगा की बिल्कुल फोटोकॉपी इस 7-सीटर कार की कीमत

कीमत में कटौती का कारण

निसान मैग्नाइट पर GST दरों में सुधार लागू होने से पहले 28 प्रतिशत GST के साथ-साथ एक प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर भी लगता था। फिलहाल, यह एक सब-4 मीटर SUV है और मैग्नाइट की इंजन क्षमता 1,200cc से कम है, इसलिए अब ये एसयूवी काफी सस्ती हो गई है।

