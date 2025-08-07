₹6.14 लाख की ये SUV अब हो गई ज्यादा स्टाइलिश, कंपनी ने इसमें नया मेटैलिक ग्रे कलर जोड़ा; देखें डिटेल

मेटैलिक ग्रे के जुड़ने के साथ, निसान मैग्नाइट के लिए उपलब्ध कलर्स की पूरी लिस्ट में अब सनराइज कॉपर ऑरेंज, फ्लेयर गार्नेट रेड, ब्लेड सिल्वर, विविड ब्लू, ओनिक्स ब्लैक और स्टॉर्म व्हाइट शामिल हैं। सनराइज कॉपर ऑरेंज कंपनी के लिए इस कार का आइकॉनिक कलर भी है।

निसान मोटर इंडिया के लिए उसकी मैग्नाइट भारतीय बाजार में संजीवनी से कम नहीं है। कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल एकमात्र मॉडल ही है। इसकी डिमांड भी ठीक-ठाक ही है। ऐसे में कंपनी इसकी सेल्स में इजाफा करने के के लिए नए कलर्स और वैरिएंट जोड़ती रहती है। अब कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट SUV में नया मेटैलिक ग्रे एक्सटीरियर शेड जोड़ा है। नया मेटैलिक ग्रे शेड टेक्ना, टेक्ना+ और एन कनेक्टा वैरिएंट में उपलब्ध होगा, जिससे ग्राहकों के लिए ऑप्शन की एक पूरी सीरीज उपलब्ध होगी। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.14 लाख रुपए है।

मेटैलिक ग्रे के जुड़ने के साथ, निसान मैग्नाइट के लिए उपलब्ध कलर्स की पूरी लिस्ट में अब सनराइज कॉपर ऑरेंज, फ्लेयर गार्नेट रेड, ब्लेड सिल्वर, विविड ब्लू, ओनिक्स ब्लैक और स्टॉर्म व्हाइट शामिल हैं। सनराइज कॉपर ऑरेंज कंपनी के लिए इस कार का आइकॉनिक कलर भी है। बता दें कि पिछले महीने यानी जुलाई में मैग्नाइट की 1420 यूनिट बिकीं। अच्छी बात ये है कि जून में इसकी 1313 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली बेसिस पर इस कार को 8.1% की ग्रोथ मिली।

मैग्नाइट का नया कुरो एडिशन लॉन्च निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में मैग्नाइट का नया कुरो स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। ये अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV लाइनअप में एक बोल्ड, ऑल-ब्लैक लुक लेकर आया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.30 लाख रुपए तय की है। जो भी ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं वो निसान डीलरशिप या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट निसान इंडिया के माध्यम से इसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को 11,000 रुपए का टोकन अमाउंट देना होगा।

जापानी भाषा में कुरो शब्द का अर्थ 'काला' होता है, जो इस स्पेशल एडिशन की आकर्षक थीम को दिखाता भी है। ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ, कुरो स्पेशल एडिशन उन खरीदारों के लिए है जो एक प्रीमियम और स्पेशल डिजाइन की तलाश में हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन जैसे मॉडल से होगा।

मैग्नाइट कुरो एडिशन की खासियत मैग्नाइट कुरो एडिशन की बात करें तो इसके अंदर और बाहर ऑल-ब्लैक ट्रीटमेंट, जिसमें पियानो ब्लैक फ्रंट ग्रिल, ब्लैक स्किड प्लेट्स, ब्लैक रूफ रेल्स और ब्लैक डोर हैंडल शामिल हैं। लाइटसेबर टर्न इंडिकेटर्स के साथ सिग्नेचर ब्लैक LED हेडलैंप एक शार्प और प्रभावशाली लुक देते हैं। फेंडर और R16 डायमंड-कट एलॉय व्हील्स पर 'कुरो' ब्रांडिंग मिल जाती है।