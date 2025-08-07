Nissan Magnite Gets New Metallic Grey Colour ₹6.14 लाख की ये SUV अब हो गई ज्यादा स्टाइलिश, कंपनी ने इसमें नया मेटैलिक ग्रे कलर जोड़ा; देखें डिटेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Nissan Magnite Gets New Metallic Grey Colour

₹6.14 लाख की ये SUV अब हो गई ज्यादा स्टाइलिश, कंपनी ने इसमें नया मेटैलिक ग्रे कलर जोड़ा; देखें डिटेल



Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 05:54 AM
₹6.14 लाख की ये SUV अब हो गई ज्यादा स्टाइलिश, कंपनी ने इसमें नया मेटैलिक ग्रे कलर जोड़ा; देखें डिटेल

निसान मोटर इंडिया के लिए उसकी मैग्नाइट भारतीय बाजार में संजीवनी से कम नहीं है। कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल एकमात्र मॉडल ही है। इसकी डिमांड भी ठीक-ठाक ही है। ऐसे में कंपनी इसकी सेल्स में इजाफा करने के के लिए नए कलर्स और वैरिएंट जोड़ती रहती है। अब कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट SUV में नया मेटैलिक ग्रे एक्सटीरियर शेड जोड़ा है। नया मेटैलिक ग्रे शेड टेक्ना, टेक्ना+ और एन कनेक्टा वैरिएंट में उपलब्ध होगा, जिससे ग्राहकों के लिए ऑप्शन की एक पूरी सीरीज उपलब्ध होगी। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.14 लाख रुपए है।

मेटैलिक ग्रे के जुड़ने के साथ, निसान मैग्नाइट के लिए उपलब्ध कलर्स की पूरी लिस्ट में अब सनराइज कॉपर ऑरेंज, फ्लेयर गार्नेट रेड, ब्लेड सिल्वर, विविड ब्लू, ओनिक्स ब्लैक और स्टॉर्म व्हाइट शामिल हैं। सनराइज कॉपर ऑरेंज कंपनी के लिए इस कार का आइकॉनिक कलर भी है। बता दें कि पिछले महीने यानी जुलाई में मैग्नाइट की 1420 यूनिट बिकीं। अच्छी बात ये है कि जून में इसकी 1313 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली बेसिस पर इस कार को 8.1% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:₹6 लाख से सस्ती इस कार के सामने छूटे स्विफ्ट और बलेनो की पसीने! सेल में बनी N0-1

मैग्नाइट का नया कुरो एडिशन लॉन्च

निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में मैग्नाइट का नया कुरो स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। ये अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV लाइनअप में एक बोल्ड, ऑल-ब्लैक लुक लेकर आया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.30 लाख रुपए तय की है। जो भी ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं वो निसान डीलरशिप या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट निसान इंडिया के माध्यम से इसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को 11,000 रुपए का टोकन अमाउंट देना होगा।

जापानी भाषा में कुरो शब्द का अर्थ 'काला' होता है, जो इस स्पेशल एडिशन की आकर्षक थीम को दिखाता भी है। ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ, कुरो स्पेशल एडिशन उन खरीदारों के लिए है जो एक प्रीमियम और स्पेशल डिजाइन की तलाश में हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन जैसे मॉडल से होगा।

ये भी पढ़ें:6 एयरबैग और 33Km का माइलेज, देश की सबसे कार पर आया ₹71960 का डिस्काउंट

मैग्नाइट कुरो एडिशन की खासियत

मैग्नाइट कुरो एडिशन की बात करें तो इसके अंदर और बाहर ऑल-ब्लैक ट्रीटमेंट, जिसमें पियानो ब्लैक फ्रंट ग्रिल, ब्लैक स्किड प्लेट्स, ब्लैक रूफ रेल्स और ब्लैक डोर हैंडल शामिल हैं। लाइटसेबर टर्न इंडिकेटर्स के साथ सिग्नेचर ब्लैक LED हेडलैंप एक शार्प और प्रभावशाली लुक देते हैं। फेंडर और R16 डायमंड-कट एलॉय व्हील्स पर 'कुरो' ब्रांडिंग मिल जाती है।

मिडनाइट थीम वाले डैशबोर्ड, पियानो ब्लैक एक्सेंट और सेबल ब्लैक वायरलेस चार्जर के साथ प्रीमियम इंटीरियर मिलता है। इसमें 5-इंच एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट डिस्प्ले और वॉक-अवे लॉक और अप्रोच अनलॉक फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए हैं। टर्बो-पेट्रोल और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। वहीं, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए स्टील्थ डैश कैम एक्सेसरी शामिल है।

