खुशखबरी! टाटा पंच को टक्कर देने वाली इस निसान SUV पर अब मिलेगी 10 साल की वारंटी, कंपनी ने बढ़ा दिया प्लान

अब बगैर चिंता के आप निसान मैग्नाइट के ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। जी हां, क्योंकि अब निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) पर ग्राहकों को 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। कंपनी ने इसका एक्सटेंडेड प्लान बढ़ा दिया है।

Tue, 12 Aug 2025 07:23 PM

निसान इंडिया ने अपनी पॉपुलर SUV न्यू निसान मैग्नाइट के लिए 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी प्लान लॉन्च कर दिया है, जो सिर्फ अक्टूबर 2024 मॉडल के लिए उपलब्ध होगा। ये प्लान कारमालिकों को लंबे समय तक भरोसेमंद और परेशानी-रहित ड्राइविंग का भरोसा देगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस वारंटी में क्या खास? निसान की मैग्नाइट पर 10 साल या 2 लाख किमी. तक का कवरेज मिल रहा है। इसमें स्टैंडर्ड 3 साल/1 लाख किमी. वारंटी के साथ कई फ्लेक्सिबल ऑप्शन हैं। इसमें 3+7 साल, 3+4 साल, 3+3 साल, 3+2 साल और 3+1 साल जैसे प्लान शामिल हैं। इसमें पहले 7 साल में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और 8वें, 9वें व 10वें साल में इंजन और ट्रांसमिशन की सेफ्टी मिलेगी।

कीमत और फायदे इसकी कॉस्ट मात्र 12 रुपये प्रति दिन से शुरू होती है। इसके अलावा पूरे भारत में किसी भी अथॉराइज्ड निसान सर्विस सेंटर पर कैशलेस रिपेयर हो सकता है। वहीं, क्लेम की संख्या और वैल्यू पर कोई लिमिट नहीं है।

किन गाड़ियों पर लागू? सिर्फ वही मैग्नाइट यूनिट्स इसमें शामिल होंगी, जो स्टैंडर्ड 3 साल की वारंटी के अंदर हैं। ये प्लान कार खरीदते समय या ओरिजिनल वारंटी खत्म होने से पहले लिया जा सकता है। यह अक्टूबर 2024 से पहले की उन यूनिट्स पर लागू नहीं है, जिनमें 2 साल की वारंटी थी।