जबरदस्त डिस्काउंट! ₹6.14 लाख की SUV पर ₹91,000 की छूट, फटाक से लपक लीजिए ये डील

Wed, 13 Aug 2025 04:55 PM

फेस्टिव सीजन धीरे-धीरे शुरू हो चुका है और कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए धमाकेदार ऑफर्स लेकर आ रही हैं। निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) भी इस लिस्ट में शामिल है, जिस पर इस अगस्त में 91,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस कॉम्पैक्ट SUV को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगस्त 2025 में निसान मैग्नाइट पर वेरिएंट-वाइज डिस्काउंट कंपनी ने हर वैरिएंट के लिए अलग-अलग ऑफर्स रखे हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, एक्सेसरीज और फाइनेंस स्कीम शामिल हैं।

वैरिएंट अधिकतम डिस्काउंट Visia / Visia+ ₹47,000 तक Visia AMT ₹60,000 तक Acenta (MT/AMT) ₹75,000 तक N-Connecta, Tekna, Tekna+ ₹91,000 तक

ऑफर की खास बातें कंपनी एक्सचेंज बोनस दे रही है। जी हां, अगर निसान, डैटसन या रेनो कार एक्सचेंज करते हैं, तो इससे आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी चुने हुए कॉर्पोरेट ग्राहकों को अतिरिक्त कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है। साथ ही फाइनेंस स्कीम और आसान EMI विकल्प उपलब्ध है।

इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस निसान मैग्नाइट 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 72hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड AMT ऑप्शन भी उपलब्ध है। Visia+ वैरिएंट को छोड़कर सभी वैरिएंट में AMT ऑप्शन हैं। इसके अलावा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है, जो 100hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है।

अगर आप बजट में फीचर्स से भरपूर कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, तो अगस्त 2025 में निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) पर मिलने वाला ये ऑफर मिस करना समझदारी नहीं होगी। जी हां, क्योंकि सही वैरिएंट और सही डील चुनकर आप हजारों रुपये बचा सकते हैं।