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गिरावट के बाद भी सबसे ज्यादा बिकी यह SUV, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में निसान (Nissan) की गाड़ियों को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। कंपनी ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है।

गिरावट के बाद भी सबसे ज्यादा बिकी यह SUV, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में निसान (Nissan) की गाड़ियों को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। कंपनी ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। निसान मैग्नाइट ने बीते महीने कुल 1,775 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान मैग्नाइट की बिक्री में सालाना आधार पर 1 पर्सेंट की मामूली बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 1,749 यूनिट का था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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एमजी ग्रेविट की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंपनी की नई गाड़ी निसान ग्रेविट (Nissan Gravite) रही। निसान ग्रेविट ने अप्रैल महीने में कुल 1,428 यूनिट की बिक्री की। अगर हम पिछले महीने यानी मार्च 2026 से इसकी तुलना करें, तो इसकी मंथली बिक्री में 40 पर्सेंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि मार्च में कंपनी ने इसकी 2,375 यूनिट बेची थीं।

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एक्स-ट्रेल का खाता भी नहीं खुला

हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में शामिल निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-trail) की बिक्री बेहद सुस्त रही। बता दें कि अप्रैल, 2026 में एक्स-ट्रेल की एक भी यूनिट नहीं बिक सकी। जबकि पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने इसकी 76 यूनिट बेची थीं। यानी सालाना आधार पर इसमें 100 पर्सेंट की भारी गिरावट आई है।

कुल बिक्री में 76% का बंपर इजाफा

भले ही कुछ मॉडल्स की मंथली बिक्री कम हुई हो, लेकिन ओवरऑल कंपनी के लिए यह बहुत बड़ी अच्छी खबर लेकर आया है। निसान इंडिया ने अप्रैल, 2026 में कुल 3,203 यूनिट कार की बिक्री की है। जबकि पिछले साल अप्रैल, 2025 में कंपनी ने कुल 1,825 यूनिट्स बेची थीं। यानी सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री में 76 पर्सेंट का तगड़ा उछाल आया है।

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मैग्नाइट की डिटेल्स और फीचर्स

निसान मैग्नाइट के नंबर-1 बनने की सबसे बड़ी वजह इसकी किफायती कीमत, मस्कुलर लुक और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स हैं। इस एसयूवी में 1.0-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ बढ़िया माइलेज देता है। ग्राहकों को इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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