GST में कटौती के बाद कितने में मिलेगी ₹6.14 लाख की मैग्नाइट और ₹8.25 लाख की काइलक? देखें प्राइस
फेस्टिव सीजन में कार खरीदने हमेश ही सस्ता हो जाता है। इस दौरान कंपनियां कई तरह के ऑफर्स के साथ बड़ा डिस्काउंट भी देती हैं। ऐसे में जब सरकार दीवाली से GST में कटौती का ऐलान कर चुकी है, तब से ग्राहकों के लिए ये फेस्टिव सीजन और भी खास हो गया है। सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि वो छोटी कारों की कैटेगरी में कितने लाख रुपए तक के मॉडल शामलि करेगी। साथ ही, इन पर कितना GST कम किया जाएगा। माना ये जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। इसका असर निसान मैग्नाइट और स्कोडा काइलक जैस मॉडल पर भी हो सकता है। ये दोनों देश की सस्ती SUV हैं।
अभी कारों पर कुल 29% टैक्स लग रहा
मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। चलिए संभावित GST कटौती के बाद निसान मैग्नाइट और स्कोडा काइलक खरीदने पर लगभग कितनी बचत हो सकती है, समझते हैं।
|रेनो कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत
|मॉडल
|मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत
|29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)
|19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)
|संभावित बचत
|निसान मैग्नाइट
|614,000 रुपए
|178,060 रुपए
|116,660 रुपए
|61,400 रुपए
|स्कोडा काइलक
|825,000 रुपए
|239,249 रुपए
|156,750 रुपए
|82,499 रुपए
मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब निसान मैग्नाइट और स्कोडा काइलक की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, निसान मैग्नाइट की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 614,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 178,060 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 116,660 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 61,400 रुपए का फायदा मिलेगा। स्कोडा काइलक की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 825,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 239,249 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 156,750 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 82,499 रुपए का फायदा मिलेगा।
