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गजब की स्कीम, मंथली रेंटल पर मिल रही इस कंपनी की ये दो कार, टेंशन फ्री होकर चलाएं 50,000 km तक

Apr 23, 2026 06:17 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अब आप निसान की Gravite और Magnite को लीज पर ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत, मैग्नाइट और ग्रेवाइट को 60 महीने तक के लिए और 50 हजार किलोमीटर तक के यूज के लिए लीज पर लिया जा सकता है।

गजब की स्कीम, मंथली रेंटल पर मिल रही इस कंपनी की ये दो कार, टेंशन फ्री होकर चलाएं 50,000 km तक

निसान (Nissan) भारतीय ग्राहकों के लिए गजब की स्कीम लाया है। अब आप निसान की Gravite और Magnite को लीज पर ले सकते हैं। इस कॉर्पोरेट लीजिंग प्रोग्राम के लिए निसान ने Avis India के साथ पार्टनरशिप की है। इस प्रोग्राम के तहत, मैग्नाइट और ग्रेवाइट को 60 महीने तक के लिए और 50 हजार किलोमीटर तक के यूज के लिए लीज पर लिया जा सकता है। रेंटल की शुरुआत मंथली 9,399 रुपये (बिना टैक्स) है। रेंटल चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करेगा।

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निसान संभालेगा डिस्ट्रीब्यूशन का काम

निसान डिस्ट्रिब्यूशन का काम संभालेगा। जबकि, एविस इंडिया लीज लाइफसाइकिल के बाकी सभी चीजों, जैसे प्रोक्योरमेंट, रेजिस्ट्रेशन, मेनटेनेंस, इंश्योरेंस और एंड-ऑफ-टर्म सर्विसेज का ध्यान रखेगी। इस बारे में निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्ट सौरभ वत्स ने कहा, 'यह पार्टनरशिप ऐक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल मोबिलिटी सल्यूशन्स का एक्सपैंशन करके बेहतर वैल्यू ऑफर करने वाली स्ट्रैटिजी, कस्टमर-सेंट्रिक इनिशिएटिव्स के जरिए इंडियन मार्केट में निसान की लॉन्ज-टर्म कमिटमेंट को मजबूत करती है।'

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उन्होंने आगे कहा कि एविस इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके कंपनी आसान लीजिंग इकोसिस्टम को ऑफर कर सकेगी, जो एफिशिएंट और स्केलेबल मोबिलिटी की तलाश करने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को सपोर्ट करता है।

ग्रेवाइट की 100 डिलिवरी

निसान मोटर इंडिया ने मंगलवार को कहा कि कंपनी ने हैदराबाद में ग्रेवाइट की 100 यूनिट्स की डिलिवरी की है। यह डिलिवरी कंपनी के डिलिवरी पार्टनर वाइब्रेंट निसान के साथ मिलकर की गई। कंपनी अपनी रिटेल प्रेजेंस में तेजी से काम कर रही है। निसान की कोशिश है कि वह अपने ऑपरेशन्स को बड़ा करने के साथ ही कस्टमर के ओनरशिप एक्सपीरियंस को भी बेहतर करे।

आने वाली है टेक्टॉन

कंपनी भारत में अपनी नई एसयूवी- Nissan Tekton को लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार यह एसयूनी इसी साल जून में लॉन्च हो सकती है। कंपनी की यह एसयूवी Terrano की सक्सेसर होगी, जिसे साल 2020 के मिड में डिस्कंटिन्यू कर दिया गया था। निसान ने टीजर से इसके एक्सटीरियर लुक को लगभग पूरी तरह से रिवील कर दिया है। हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, शानदार बॉडीवर्क और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स टेक्टॉन को पुरानी और मॉडर्न एसयूवी के कैरेक्टर का अच्छा बैलेंस ऑफर करेंगे।

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एसयूवी के फ्रंट में रेक्टैंगुलर, स्लीक हेडलाइट्स होंगी जिनमें ऐंगुलर डीआरएल एक लाइट बैंड जुड़ी होंगी। रेडिएटर ग्रिल के ऊपर दो हॉरिदॉन्टल स्लैट चौड़ाई में फैली होंगी, जो हेडलाइट्स को टच करते हुए जा रही हैं। साथ ही बोनट पर पावर डोम लैंप होंगे और बम्पर का लुक भी बेहद शार्प होगा।

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टेक्टॉन 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आ सकती है, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या वेट क्लच वाले 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से पेयर्ड होगा। पहले इंजन से 100 पीएस (99 एचपी) और 166 एनएम का टॉर्क जेनरेट होने की उम्मीद है, जबकि दूसरा इंजन 163 पीएस (161 एचपी) और 280 एनएम का टॉर्क ऑफर कर सकता है। 1.8 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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