AMT के साथ देश की सबसे सस्ती SUV का CNG वैरिएंट लॉन्च; कीमत ₹6.34 लाख; 3 साल की वारंटी भी मिलेगी
संक्षेप: कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की सबसे सस्ती कारों में शुमार निसान मैग्नाइट का नया CNG वैरिएंट लॉन्च हो गया है। निसान मैग्नाइट को अब मैनुअल और AMT (ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन) ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाएगा। इसके सभी वैरिएंट में रेट्रो-फिट CNG किट को फिट करने की सुविधा मिलेगा।
कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की सबसे सस्ती कारों में शुमार निसान मैग्नाइट का नया CNG वैरिएंट लॉन्च हो गया है। निसान मैग्नाइट को अब मैनुअल और AMT (ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन) ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाएगा। इसके सभी वैरिएंट में रेट्रो-फिट CNG किट को फिट करने की सुविधा मिलेगा। ये किट अब निसान के डीलरशिप पर उपलब्ध है। GST 2.0 के बाद CNG किट की कीमत में लगभग 3,000 रुपए तक की कमी आई है। अब यह किट 71,999 रुपए में उपलब्ध है।
निसान मैग्नाइट में जहां पहले CNG फिलिंग इंजन कंपार्टमेंट में की जाती थी, तो अब CNG फिलिंग वाल्व को फ्यूल फिलिंग लिड में शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी वजह से इसका इस्तेमाल और भी आसान हो गया है। मैग्नाइट CNG पर कंपनी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है। CNG वैरिएंट के लिए यह वारंटी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक नया और अलग प्रकार का फ्यूल सिस्टम है।
कंपनी ने मैग्नाइट CNG को कुल 11 वैरिएंट में पेश किया है। इनमें मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन शामिल हैं। इसकी कीमत 6.34 लाख से लेकर 9.70 लाख रुपए तक हैं। टॉप-स्पेक मैग्नाइट CNG मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 9.20 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत के साथ उपलब्ध है। मैग्नाइट के रियल रिव्यू को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली
निसान ने मैग्नाइट के अपडेटेड मॉडल के सेफ्टी पैकेज में धीरे-धीरे कई फीचर्स को शामिल किया है। इसके रिवाइज्ड मॉडल में 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे कई जरूरी चेंजेस किए हैं। मैग्नाइट दक्षिण अफ्रीका में बेची गई पहली ऐसी गाड़ी बन गई जिसे मौजूदा ग्लोबल NCAP परीक्षण मानकों के तहत एडल्ट सेफ्टी रेटिंग के लिए 5-स्टार मिले हैं। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 3-स्टार मिले हैं। बता दें कि मैग्नाइट के पिछले वर्जन में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड थे, जिसके चलते इसे सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी।
निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के फीचर्स
इस कार में 1.0-लीटर NA पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसका पहला इंजन 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसे 5-स्पीड MT या 5-स्पीड AMT के साथ लिया जा सकता है। यह इंजन 6-स्पीड MT या CVT के साथ उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि ये कार बेस्ट इन क्लास कम्फर्ट के साथ आती है। इसमें 360 डिग्री लेदर टच मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट में पहली बार है। इसमें हीट इंसुलेशन कोटिंग वाली सीट्स मिलती हैं।
360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा
इसमें वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, अराउंड व्यू मॉनिटर, न्यू i Key, वॉक अवे लॉक, रिमोट इंजन स्टार्ट इन 60 मीटर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। क्लीन एयर के लिए इसमें कंपनी ने एडवांस एयर फिल्टर लगाया है। ऑटो डिम फ्रेमलेस IRVM (Inside Rear-View Mirror) इसको और खास बनाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग समेत कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें 4 एम्बिएंट लाइटिंग है। इसमें 540 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन, रेनो काइगर, मारुति ब्रेजा जैसे मॉडल से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।