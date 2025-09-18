इस कंपनी की 1,552 SUVs की ब्रेक खराब! फौरन वापस बुलाई गईं सभी कारें, कहीं आपकी गाड़ी में तो नहीं ये समस्या?

2025 निसान मैग्नाइट (2025 Nissan Magnite) SUV के ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ खराबी देखी गई है, जिसके चलते सऊदी अरब में 1,552 यूनिट को रिकॉल किया गया है। हालांकि, भारतीय मॉडल के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। आइए इस खराबी की असल वजह जानते हैं।

निसान (Nissan) की पॉपुलर एसयूवी मैग्नाइट (Magnite) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी ने सऊदी अरब के मार्केट में बेची गई 2025 मैग्नाइट एसयूवी (2025 Magnite SUV) के 1,552 यूनिट्स को रिकॉल किया है। कंपनी ने इन SUVs को ब्रेकिंग इश्यू की वजह से रिकॉल (Recall) किया है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि इसमें क्या खराबी आई है?

क्या है समस्या?

निसान के अनुसार, ब्रेक पाइप और हीट शील्ड के बीच क्लियरेंस कम है। इससे ब्रेक पाइप, हीट शील्ड से रगड़ खा सकता है, जिसके चलते ब्रेक फ्लूड लीक हो सकता है। इससे ब्रेक पेडल की परफॉर्मेंस घट सकती है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। प्रभावित गाड़ियों में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ब्रेक वार्निंग मैसेज भी दिखाई दे सकता है।

कहां हुआ रिकॉल?

यह रिकॉल सऊदी अरब में किया गया है। इससे कुल 1,552 मैग्नाइट (Magnite) SUVs प्रभावित हुई हैं। रिकॉल का रेफरेंस नंबर 25100 है और इसे 9 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। ग्राहकों से कहा गया है कि वे अपनी गाड़ी को तुरंत नजदीकी निसान सर्विस सेंटर पर लेकर जाएं। इसके लिए कंपनी फ्री रिपेयर और पार्ट रिप्लेसमेंट करेगी।

क्या भारत की मैग्नाइट भी प्रभावित है?

भारत में बेची जाने वाली मैग्नाइट (Magnite) SUV और सऊदी अरब में बिकने वाली मैग्नाइट (Magnite) में बड़ा अंतर ड्राइवर साइड (LHD vs RHD) का है। भारत में ब्रेक पाइप अलग तरीके से लगाई जाती है, इसलिए भारतीय मॉडल में ऐसी कोई समस्या अब तक नहीं दिखी है। अब तक निसान इंडिया (Nissan India) ने किसी रिकॉल की घोषणा नहीं की है।

निसान का अगला प्लान

निसान भारत में मैग्नाइट (Magnite) की सफलता के बाद नई सब-4 मीटर MPV (Renault Triber जैसी) लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कंपनी एक कॉम्पैक्ट SUV भी पेश करेगी, जो रेनो डस्टर (Renault Duster) जैसी हो सकती है।