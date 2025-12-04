Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Nissan Kait SUV Debuts Hyundai Creta, Tata Sierra Size
हुंडई क्रेटा से सीधा मुकाबला करने ये नई SUV लॉन्च; 360° कैमरा और ADAS की सेफ्टी भी मिलेगी

हुंडई क्रेटा से सीधा मुकाबला करने ये नई SUV लॉन्च; 360° कैमरा और ADAS की सेफ्टी भी मिलेगी

संक्षेप:

निसान भारतीय बाजार के लिए आने कई नए मॉडल लाने का प्लान कर रही है। हालांकि, देश के बाहर कंपनी इसकी शुरुआत कर चुकी है। दरअसल, निसान ने ब्राजील में कैट कॉम्पैक्ट SUV पेश की है, जो वोक्सवैगन टेरा, हुंडई क्रेटा, फिएट पल्स, शेवरले ट्रैकर और रेनो कार्डियन जैसे कॉम्पिटिटर से मुकाबला करेगी।

Thu, 4 Dec 2025 12:42 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

निसान इंडिया भारतीय बाजार के लिए आने वाले आने वाले सालों में कई नए मॉडल लाने का प्लान कर रही है। हालांकि, देश के बाहर कंपनी इसकी शुरुआत कर चुकी है। दरअसल, निसान ने ब्राजील में कैट (Kait) कॉम्पैक्ट SUV पेश की है, जो वोक्सवैगन टेरा, हुंडई क्रेटा, फिएट पल्स, शेवरले ट्रैकर और रेनो कार्डियन जैसे कॉम्पिटिटर से मुकाबला करेगी। ब्राजील के रेसेंडे में निसान की फैसिलिटी में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। निसान कैट को 20 से ज्यादा मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाएगा। खासकर साउथ अमेरिका में आगे रखा जाएगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं

स्पोर्टियर डिजाइन के साथ, निसान कैट उसी V-प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, जो निसान किक्स प्ले में इस्तेमाल होता है। जब निसान ने पिछले साल बिल्कुल नई, 2nd जेन किक्स लॉन्च की थी, तो ओरिजिनल किक्स (1st जेन) को कुछ खास मार्केट में किक्स प्ले के नाम से फिर से लॉन्च किया गया था। साउथ अमेरिकन मार्केट के लिए, नई कैट को ब्रांड की नई एंट्री-लेवल SUV के तौर पर पेश किया जाएगा।

निसान कैट की स्टाइलिंग बेहतर हुई है और रोड पर इसकी प्रेजेंस भी मजबूत है, जो इसके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें शार्प स्प्लिट LED हेडलाइट्स, डायनामिक LED DRLs, हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाली एक प्रोमिनेंट ग्रिल और नीचे की तरफ एक चौड़ा एयर इनटेक जैसे फीचर्स देखे जा सकते हैं। साइड प्रोफाइल काफी हद तक किक्स प्ले जैसा ही है। हालांकि, स्पोर्टियर एलॉय व्हील्स का एक नया सेट SUV के ओवरऑल लुक और फील को बेहतर बनाता है।

ये भी पढ़ें:हर 5Km पर मिलेगा चार्जिंग पॉइंट, जानिए मारुति की इलेक्ट्रिक इंडिया का प्लान

बॉडी-कलर वाले डोर हैंडल, सर्कुलर व्हील आर्च, राइजिंग बेल्टलाइन, डोर ट्रिम, डोर और विंडो कटआउट, रूफ रेल्स और ORVMs जैसे दूसरे फीचर्स किक्स प्ले जैसे ही हैं। हल्की ढलान वाली रूफलाइन एक और कॉमन फीचर है। पीछे की तरफ, निसान कैट का प्रोफाइल रिफ्रेश्ड है, जिसमें कनेक्टेड फॉर्मेट में शार्प टेल लैंप्स हैं। निसान ने KAIT लेटरिंग को बड़े फॉन्ट में दिखाने के लिए बूट लिड, जो पीछे की प्राइम विजुअल रियल एस्टेट है, का इस्तेमाल किया है। इस बदलाव के साथ, नंबर प्लेट को बंपर पर शिफ्ट कर दिया गया है।

डायमेंशन के हिसाब से, नई निसान कैट काफी हद तक किक्स प्ले के साइज की ही है। कैट 4,304 mm लंबी, 1,760 mm चौड़ी, 1,611 mm ऊंची है और इसका व्हीलबेस 2,620 mm है। निसान कैट में कुल 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। SUV में 432 लीटर का बूट स्पेस है। कंपनी के लाइनअप में कैट को दूसरी जेनरेशन की किक्स और X-ट्रेल से नीचे रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:टाटा की इस प्रीमियम हैचबैक को खरीदने से पहले जान लो रियल माइलेज

साउथ अमेरिका में एंट्री-लेवल SUV के तौर पर मौजूद, निसान कैट फीचर्स के मामले में काफी अच्छी है। चार ट्रिम लेवल- एक्टिव, सेंस प्लस, एडवांस प्लस और एक्सक्लूसिव मिलेंगे। खास फीचर्स में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ पायनियर 9-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं। दूसरे हाइलाइट्स में प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक और डिजिटल एयर कंडीशनिंग, 360 डिग्री व्यू कैमरा और स्पीड और डिस्टेंस (ICC) के साथ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। ADAS फीचर्स की एक बड़ी रेंज मिलेगी।

निसान कैट का पावरट्रेन किक्स प्ले जैसा ही है। SUV में 1.6-लीटर, 16-वॉल्व, नैचुरली एस्पिरेटेड, फ्लेक्स फ्यूल इंजन है। इथेनॉल के साथ पावर आउटपुट 113 hp और पेट्रोल के साथ 110 hp है। टॉर्क आउटपुट क्रमशः 149 Nm और 146 Nm है। इंजन CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है। निसान कैट ब्राजील में R$117,990 (करीब 20 लाख रुपए) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। SUV के आने वाले सप्ताह में ब्राजील में डीलरशिप पर उपलब्ध होने की उम्मीद है। 2026 से दक्षिण अमेरिका के कई बाजारों में एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Nissan Kicks Nissan Magnite Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।