इस कंपनी के करीब 6.42 लाख यूनिट SUV में आई खराबी, अब जारी हुई रिकॉल; जानिए क्या है वजह

Feb 21, 2026 03:50 pm IST

निसान कार चालकों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Nissan Rogue को बड़े पैमाने पर रिकॉल करने का फैसला किया है। बता दें कि एसयूवी में आ रही तकनीकी खामियों की वजह से यह फैसला लिया गया है।

निसान कार चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Nissan Rogue को बड़े पैमाने पर रिकॉल करने का फैसला किया है। अमेरिकी रोड सेफ्टी एजेंसी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) के अनुसार, निसान दो अलग-अलग तकनीकी खामियों की वजह से कुल 6,42,698 यूनिट SUV को वापस बुला रही है। इन खामियों से गाड़ी की ड्राइव पावर खत्म हो सकती है। वहीं, कुछ मामलों में आग लगने का खतरा भी बन सकता है। यही वजह है कि कंपनी ने एहतियातन अमेरिकी ग्राहकों के लिए यह कदम उठाया है।

पहले रिकॉल की ये रही बड़ी वजह पहला रिकॉल करीब 3,18,781 यूनिट एसयूवी से जुड़ा है। इनमें थ्रॉटल बॉडी के गियर टूटने की समस्या सामने आई है। आसान भाषा में समझें तो थ्रॉटल वही सिस्टम होता है जो एक्सीलेटर दबाने पर इंजन को पावर देने का काम करता है। अगर इसका गियर खराब हो जाए तो गाड़ी ठीक से रफ्तार नहीं पकड़ पाती। कई बार एक्सीलेटर दबाने के बावजूद कार सुस्त हो जाती है या अचानक पावर कम हो सकती है। हाईवे पर या तेज रफ्तार में ऐसी स्थिति ड्राइवर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है।

दूसरा रिकॉल ज्यादा गंभीर दूसरा रिकॉल इससे भी ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। इसमें 3,23,917 यूनिट एसयूवी शामिल हैं। इन गाड़ियों में इंजन बेयरिंग खराब होने का खतरा बताया गया है। अगर इंजन बेयरिंग डैमेज होती है तो इंजन के अंदर का गर्म ऑयल बाहर निकल सकता है। इससे इंजन को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा, चलते वाहन में अचानक पावर खत्म हो सकती है, जिससे सड़क पर हादसे की आशंका बढ़ जाती है।