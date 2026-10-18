भारतीय मार्केट में 5 धाकड़ SUV लाने जा रही निसान, इनमें हाइब्रिड मॉडल भी शामिल; जानिए कब होंगी लॉन्च

निसान भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने हाल के समय में दो नए मॉडल पेश किए हैं। अब आने वाले सालों में कई नई गाड़ियां लाने की प्लानिंग कर रही है।

निसान भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने हाल के समय में दो नए मॉडल पेश किए हैं। अब आने वाले सालों में कई नई गाड़ियां लाने की प्लानिंग कर रही है। इनमें 7-सीटर टेक्टॉन एसयूवी, मैग्नाइट का टर्बो-CNG मॉडल और एक नई छोटी SUV शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी अपनी लग्जरी एसयूवी Patrol को भारत में ला सकती है। वहीं, टेरॉनो के प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल पर भी नजर है। इन गाड़ियों में नए डिजाइन, ज्यादा फीचर और पेट्रोल से लेकर हाइब्रिड इंजन तक के ऑप्शन मिल सकते हैं। आइए निसान की आने वाली पांच गाड़ियों के बारे में जानते हैं।

1. Nissan 7-Seater Tekton निसान 2027 में अपनी नई 7-सीटर SUV लॉन्च कर सकती है। यह 5-सीटर टेक्टॉन पर बेस्ड होगी, लेकिन इसमें तीसरी रो के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। टेस्टिंग मॉडल में 18-इंच के अलॉय व्हील, कनेक्टेड LED टेललाइट्स और बदला हुआ पिछला बंपर देखा गया है। इसमें 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 163bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क देता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल सकते हैं।

2. Nissan Magnite Turbo CNG निसान मैग्नाइट का फैक्ट्री-फिटेड CNG मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। इसमें मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पर बेस्ड सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसकी सबसे खास बात कार के नीचे CNG सिलेंडर लगाने का ऑप्शन हो सकता है। इससे बूट स्पेस ज्यादा बच सकेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च तारीख, पावर और गियरबॉक्स की जानकारी नहीं दी है।

3. Nissan Bridger बेस्ड SUV निसान एक नई छोटी एसयूवी भी ला सकती है, जो रेनॉल्ट ब्रिजर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इस मॉडल को ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया है। इसमें बड़ी SUV निसान पेट्रोल से मिलता-जुलता डिजाइन, LED लाइट्स, चौड़े व्हील आर्च और पीछे की तरफ लगा स्पेयर व्हील मिल सकता है। यह SUV पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करने वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार हो सकती है।

4. Nissan Patrol निसान की लग्जरी SUV Patrol को भारत में 2027 के मध्य तक CBU यानी पूरी तरह बनी हुई कार के रूप में लाने की खबरें हैं। यह अपने बड़े आकार, आरामदायक केबिन और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है। ग्लोबल मार्केट में इसमें 3.8-लीटर V6 पेट्रोल और 3.5-लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा लेंड क्रूजर LC300 और रेंज रोवर जैसी महंगी SUV से हो सकता है।