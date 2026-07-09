भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में जुटी निसान, सरकार के साथ बातचीत शुरू; जानिए प्लानिंग

निसान ने भारतीय मार्केट में अपनी नई एसयूवी टेक्टॉन को लॉन्च कर दिया है। इस बड़े लॉन्च के साथ ही निसान अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लाने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है।

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दिग्गज कार निर्माता कंपनी निसान ने भारतीय मार्केट में अपनी नई एसयूवी टेक्टॉन (Tekton) को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी है। भारतीय मार्केट में इस एसयूवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी पॉपुलर गाड़ियों से होने वाला है। इस बड़े लॉन्च के साथ ही निसान अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लाने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है। कंपनी के AMIEO रीजन के चेयरमैन मासिमिलियानो मेसिना ने CNBC-TV18 से हुई खास बातचीत में कहा कि वे भारत के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी निसान भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने के लिए भारत सरकार से बातचीत कर रही है। कंपनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में देश की नीतियां किस तरह बदलेंगी। मासिमिलियानो मेसिना ने कहा कि भारत के लिए ईवी बेहद जरूरी है। हालांकि, उन्होंने इसके लॉन्च की सटीक टाइमिंग को लेकर कोई बड़ा दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे भारत में कोई भी गाड़ी न तो बहुत जल्दी लाना चाहते हैं और न ही बहुत देर से। भारत में ईवी लॉन्च करने का समय हाल ही में जारी किए गए नए कैफे (CAFE) नॉर्म्स पर निर्भर करेगा।

नीतियों के हिसाब से बढ़ेंगे कदम कंपनी भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20 से E27) को लेकर चल रही चर्चा पर भी नजर रख रही है। मेसिना के अनुसार, भारत में नीतियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। जैसे-जैसे स्थिति साफ होगी, निसान अपनी गाड़ियों में उसी हिसाब से बदलाव करेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कंपनी गाड़ियों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस और माइलेज से कोई समझौता नहीं करना चाहती। कार निर्माताओं को नीतियों के बारे में बहुत पहले से जानकारी की जरूरत होती है।

मार्केट शेयर बढ़ाने का टारगेट निसान ने भारतीय मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक बेहद आक्रामक लक्ष्य तय किया है। चेयरमैन मेसिना ने साफ कहा कि भारत में 2 पर्सेंट से कम मार्केट शेयर उनके लिए स्वीकार्य नहीं होगा। पिछले साल निसान की मार्केट हिस्सेदारी महज 0.8 पर्सेंट थी। यह हालिया लॉन्च के बाद बढ़कर 1.1 पर्सेंट हो चुकी है। कंपनी को उम्मीद है कि वह आने वाले समय में भारत से 1 लाख यूनिट्स से ज्यादा की सालाना बिक्री हासिल कर लेगी।