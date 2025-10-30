Hindustan Hindi News
भारत में तैयार इस कंपनी की कारों की दीवाने हुए विदेशी, 12 लाख ग्राहक खरीद चुके; इस मॉडल पर हुए फिदा

भारत में तैयार इस कंपनी की कारों की दीवाने हुए विदेशी, 12 लाख ग्राहक खरीद चुके; इस मॉडल पर हुए फिदा

संक्षेप: निसान मोटर इंडिया के भारतीय पोर्टफोलियो में इन दिनों सिर्फ एक कार मैग्नाइट ही शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अपने पुराने और मौजूदा मैग्नाइट की दम पर कार एक्सपोर्ट का नया मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल, कंपनी ने भारत से 1.2 मिलियन यानी 12 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट का सफर तय कर लिया है।

Thu, 30 Oct 2025 08:48 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
निसान मोटर इंडिया के भारतीय पोर्टफोलियो में इन दिनों सिर्फ एक कार मैग्नाइट ही शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अपने पुराने और मौजूदा मैग्नाइट की दम पर कार एक्सपोर्ट का नया मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल, कंपनी ने भारत से 1.2 मिलियन यानी 12 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट का सफर तय कर लिया है। कंपनी ने हाल ही में अपनी 1.2 मिलियनवीं यूनिट तमिलनाडु के कामराजार पोर्ट से GCC मार्केट के लिए एक निसान मैग्नाइट SUV के तौर पर एक्सपोर्ट की।

जब से निसान मोटर इंडिया ने भारत से अपना एक्सपोर्ट ऑपरेशन शुरू किया है, तब से कई मॉडल ग्लोबल मार्केट में भेजे गए हैं। आज इन एक्सपोर्ट में मुख्य रूप से मैग्नाइट B SUV, सनी सेडान, किक्स SUV और माइक्रा हैचबैक शामिल हैं। मुख्य एक्सपोर्ट मॉडल मैग्नाइट है, जो भारत में लेफ्ट-हैंड और राइट-हैंड ड्राइव दोनों कॉन्फिगरेशन में बनाया जाता है। अक्टूबर 2025 के आखिर तक, निसान मोटर इंडिया ने 1.2 मिलियन (12 लाख) यूनिट्स एक्सपोर्ट का एक शानदार मील का पत्थर हासिल कर लिया है।

ये भी पढ़ें:सुजुकी जापान में 'इंडियन करी' से भी करने लगी कमाई, मार्केट में बेच रही फूड पैकेट

कंपनी की इस 1.2 मिलियन यूनिट्स एक्सपोर्ट मील के पत्थर का उद्घाटन निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने तमिलनाडु के एन्नोर में कामराजार पोर्ट पर किया। वर्तमान में कंनपी भारत से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्रों के 65 देशों में मॉडल एक्सपोर्ट करता है, जिसमें LHD और RHD दोनों कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। जबकि माइक्रा, सनी और किक्स जैसे मॉडल निसान की एक्सपोर्ट लाइनअप का हिस्सा हैं। मैग्नाइट SUV ने B SUV सेगमेंट में निसान के बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया है। मैग्नाइट 'वन कार, वन वर्ल्ड' और 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' फिलॉसफी को दर्शाती है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा BE 6 पैक वन डीलरशिप पर पहुंचने लगी, जल्द शुरू होगी इसकी डिलीवरी

निसान मैग्नाइट को हाल ही में ग्लोबल NCAP से 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह 55 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। निसान भारत के बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन वाले 4.2m से 4.4m SUV सेगमेंट में आने वाली टेक्टन के साथ फिर से एंट्री करने के लिए भी उत्सुक है, जो रेनो डस्टर के साथ अपना प्लेटफॉर्म, पावरट्रेन और मैकेनिकल कंपोनेंट्स शेयर करेगी। इसे 26 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा। सौरभ वत्स ने कहा कि निसान गाड़ियों के एक्सपोर्ट हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये दुनियाभर में हमारे मेड-इन-इंडिया कारों पर ग्राहकों के भरोसे को दिखाती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Nissan Kicks Nissan Magnite Auto News Hindi

