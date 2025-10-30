भारत में तैयार इस कंपनी की कारों की दीवाने हुए विदेशी, 12 लाख ग्राहक खरीद चुके; इस मॉडल पर हुए फिदा

संक्षेप: निसान मोटर इंडिया के भारतीय पोर्टफोलियो में इन दिनों सिर्फ एक कार मैग्नाइट ही शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अपने पुराने और मौजूदा मैग्नाइट की दम पर कार एक्सपोर्ट का नया मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल, कंपनी ने भारत से 1.2 मिलियन यानी 12 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट का सफर तय कर लिया है।

Thu, 30 Oct 2025 08:48 PM

निसान मोटर इंडिया के भारतीय पोर्टफोलियो में इन दिनों सिर्फ एक कार मैग्नाइट ही शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अपने पुराने और मौजूदा मैग्नाइट की दम पर कार एक्सपोर्ट का नया मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल, कंपनी ने भारत से 1.2 मिलियन यानी 12 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट का सफर तय कर लिया है। कंपनी ने हाल ही में अपनी 1.2 मिलियनवीं यूनिट तमिलनाडु के कामराजार पोर्ट से GCC मार्केट के लिए एक निसान मैग्नाइट SUV के तौर पर एक्सपोर्ट की।

जब से निसान मोटर इंडिया ने भारत से अपना एक्सपोर्ट ऑपरेशन शुरू किया है, तब से कई मॉडल ग्लोबल मार्केट में भेजे गए हैं। आज इन एक्सपोर्ट में मुख्य रूप से मैग्नाइट B SUV, सनी सेडान, किक्स SUV और माइक्रा हैचबैक शामिल हैं। मुख्य एक्सपोर्ट मॉडल मैग्नाइट है, जो भारत में लेफ्ट-हैंड और राइट-हैंड ड्राइव दोनों कॉन्फिगरेशन में बनाया जाता है। अक्टूबर 2025 के आखिर तक, निसान मोटर इंडिया ने 1.2 मिलियन (12 लाख) यूनिट्स एक्सपोर्ट का एक शानदार मील का पत्थर हासिल कर लिया है।

कंपनी की इस 1.2 मिलियन यूनिट्स एक्सपोर्ट मील के पत्थर का उद्घाटन निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने तमिलनाडु के एन्नोर में कामराजार पोर्ट पर किया। वर्तमान में कंनपी भारत से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्रों के 65 देशों में मॉडल एक्सपोर्ट करता है, जिसमें LHD और RHD दोनों कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। जबकि माइक्रा, सनी और किक्स जैसे मॉडल निसान की एक्सपोर्ट लाइनअप का हिस्सा हैं। मैग्नाइट SUV ने B SUV सेगमेंट में निसान के बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया है। मैग्नाइट 'वन कार, वन वर्ल्ड' और 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' फिलॉसफी को दर्शाती है।