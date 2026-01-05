अर्टिगा, कैरेंस, ट्राइबर की टेंशन बढ़ाने सिर्फ ₹5.75 लाख में आ रही ये नई 7-सीटर! 21 जनवरी को होगी लॉन्च
निसान इंडिया के पोर्टफोलियो में नई 7-सीटर MPV की एंट्री होने वाली है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि उसकी बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट MPV ग्रेविट इसी महीने 21 जनवरी को ऑफिशियली लॉन्च की जाएगी। यह भारतीय बाजार के लिए ब्रांड की नई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में एक बड़ा कदम है।
निसान इंडिया के पोर्टफोलियो में नई 7-सीटर MPV की एंट्री होने वाली है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि उसकी बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट MPV ग्रेविट इसी महीने 21 जनवरी को ऑफिशियली लॉन्च की जाएगी। यह भारतीय बाजार के लिए ब्रांड की नई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में एक बड़ा कदम है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में पहली 7-सीटर कार भी होगी। ग्रेविट एक B-सेगमेंट, 7-सीटर MPV है जो रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है। ये CMF-A प्लेटफॉर्म पर बनी है। ऐसे में इसकी कीमत काफी कम रहने की उम्मीद है। इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर के साथ मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होगा।
ग्रेविट MPV, ट्राइबर के साथ अपने अंडरपिनिंग्स शेयर करता है, लेकिन निसान ने इसके खास एक्सटीरियर डिजाइन की झलक दिखाई है जो ग्रेविट को अपने सिबलिंग की तुलना में ज्यादा बोल्ड लुक और मॉडर्न लुक देता है। ऑफिशियल टीजर और हमारे रेंडर से पता चलता है कि इसमें एक मॉडर्न फ्रंट फेसिया होगा, जिसमें एक चौड़ी ग्रिल होगी जिसके दोनों तरफ उल्टे L-शेप के DRLs, मोटे सिल्वर बंपर इंसर्ट और एक स्लीक रियर होगा जिसमें कनेक्टेड टेल-लैंप डिजाइन और प्रमुख ग्रेविट बैजिंग होगी।
यह MPV रेनो-निसान CMF-A आर्किटेक्चर पर बनी है, जो परिवारों के लिए प्रैक्टिकैलिटी और वर्सेटाइल सीटिंग का वादा करती है। उम्मीद है कि इसमें मॉड्यूलर केबिन लेआउट और फैमिली-फ्रेंडली इक्विपमेंट जैसे फीचर्स होंगे। ग्रेविट भारत में निसान की पेशकशों को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगी, जो लाइन-अप में मैग्नाइट और एक्स-ट्रेल को कॉम्प्लिमेंट करेगी। इसकी शुरुआती कीमत रेनो ट्राइबर की तरह 5.75 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। 21 जनवरी को लॉन्च के साथ इसकी कीमत के स्पेसिफिकेशन सामने आ जाएंगे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
