बजट में 7-सीटर चाहिए? जल्द आ रही निसान की ये धांसू MPV; टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

संक्षेप: निसान अब भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी एक नई एंट्री-लेवल 7-सीटर MPV निसान ग्रेविट (Nissan Gravite) पर काम कर रही है।

Dec 29, 2025 04:12 pm IST

निसान अब भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी एक नई एंट्री-लेवल 7-सीटर MPV निसान ग्रेविट (Nissan Gravite) पर काम कर रही है। इसकी कीमतों का ऐलान मार्च 2026 में किया जा सकता है। लॉन्च से पहले ही ग्रेविट को रोड टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसे ऑटो एंथूजियास्ट विवेक आर. ने स्पॉट किया। इसका कैमुफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल सामने आना इस बात का संकेत है कि कंपनी इसे जल्द ही भारतीय सड़कों पर उतारने की तैयारी में है।

बजट-फ्रेंडली होगी एमपीवी स्पाई शॉट्स ग्रेविट को नेशनल हाईवे पर पूरी तरह ढके हुए कैमुफ्लाज के साथ चलते हुए देखा जा सकता है। पहली नजर में इसका ओवरऑल साइज और शेप काफी हद तक रेनॉल्ट ट्राइबर जैसा लगता है। यह उसी CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। हालांकि, निसान इस MPV को अपनी अलग पहचान देने की कोशिश कर रही है। टेस्टिंग के दौरान इसका स्टांस और रोड प्रेजेंस साफ तौर पर दिखाता है कि ग्रेविट को फैमिली-फोकस्ड और बजट-फ्रेंडली MPV के तौर पर पोजिशन किया जाएगा।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन डिजाइन की बात करें तो निसान ग्रेविट में ऊपर की ओर लगे स्लीक LED DRLs, बोनट पर बड़ा GRAVITE बैज और पॉलीगोनल डिजाइन वाला बोल्ड ग्रिल देखने को मिलता है। सामने की तरफ मेटैलिक फिनिश वाला C-शेप बंपर इसे थोड़ा SUV-टच देता है। साइड प्रोफाइल में बॉडी क्लैडिंग, अलग डिजाइन के डोर ट्रिम्स और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। पीछे की तरफ C-शेप टेललैंप्स, क्रोम एलिमेंट्स और स्टाइलिश बंपर इसे प्रीमियम लुक देते हैं। टीजर में ग्रेविट के लिए एक एक्सक्लूसिव टीएल (Teal) कलर भी दिखाया गया है।

धांसू होंगे कार के फीचर्स फीचर्स के तौर पर इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-व्यू कैमरा और 6-एयरबैग्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वायरलेस चार्जिंग, सेकंड और थर्ड रो AC वेंट्स और USB चार्जिंग पोर्ट्स जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। निसान इसे नए इंटीरियर थीम, फ्रेश अपहोल्स्ट्री और अलग एक्सेंट्स के साथ पेश करेगी। कुल मिलाकर, निसान ग्रेविट एक किफायती, प्रैक्टिकल और फीचर-लोडेड 7-सीटर MPV बनकर उभर सकती है।