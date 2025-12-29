Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़nissan gravite was spotted during testing
बजट में 7-सीटर चाहिए? जल्द आ रही निसान की ये धांसू MPV; टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

बजट में 7-सीटर चाहिए? जल्द आ रही निसान की ये धांसू MPV; टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

संक्षेप:

निसान अब भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी एक नई एंट्री-लेवल 7-सीटर MPV निसान ग्रेविट (Nissan Gravite) पर काम कर रही है।

Dec 29, 2025 04:12 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

निसान अब भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी एक नई एंट्री-लेवल 7-सीटर MPV निसान ग्रेविट (Nissan Gravite) पर काम कर रही है। इसकी कीमतों का ऐलान मार्च 2026 में किया जा सकता है। लॉन्च से पहले ही ग्रेविट को रोड टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसे ऑटो एंथूजियास्ट विवेक आर. ने स्पॉट किया। इसका कैमुफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल सामने आना इस बात का संकेत है कि कंपनी इसे जल्द ही भारतीय सड़कों पर उतारने की तैयारी में है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

बजट-फ्रेंडली होगी एमपीवी

स्पाई शॉट्स ग्रेविट को नेशनल हाईवे पर पूरी तरह ढके हुए कैमुफ्लाज के साथ चलते हुए देखा जा सकता है। पहली नजर में इसका ओवरऑल साइज और शेप काफी हद तक रेनॉल्ट ट्राइबर जैसा लगता है। यह उसी CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। हालांकि, निसान इस MPV को अपनी अलग पहचान देने की कोशिश कर रही है। टेस्टिंग के दौरान इसका स्टांस और रोड प्रेजेंस साफ तौर पर दिखाता है कि ग्रेविट को फैमिली-फोकस्ड और बजट-फ्रेंडली MPV के तौर पर पोजिशन किया जाएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.62 - 10.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3

Citroen C3

₹ 5.25 - 10.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Gravite

Nissan Gravite

₹ 6 - 9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो निसान ग्रेविट में ऊपर की ओर लगे स्लीक LED DRLs, बोनट पर बड़ा GRAVITE बैज और पॉलीगोनल डिजाइन वाला बोल्ड ग्रिल देखने को मिलता है। सामने की तरफ मेटैलिक फिनिश वाला C-शेप बंपर इसे थोड़ा SUV-टच देता है। साइड प्रोफाइल में बॉडी क्लैडिंग, अलग डिजाइन के डोर ट्रिम्स और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। पीछे की तरफ C-शेप टेललैंप्स, क्रोम एलिमेंट्स और स्टाइलिश बंपर इसे प्रीमियम लुक देते हैं। टीजर में ग्रेविट के लिए एक एक्सक्लूसिव टीएल (Teal) कलर भी दिखाया गया है।

nissan gravite spotted testing

धांसू होंगे कार के फीचर्स

फीचर्स के तौर पर इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-व्यू कैमरा और 6-एयरबैग्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वायरलेस चार्जिंग, सेकंड और थर्ड रो AC वेंट्स और USB चार्जिंग पोर्ट्स जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। निसान इसे नए इंटीरियर थीम, फ्रेश अपहोल्स्ट्री और अलग एक्सेंट्स के साथ पेश करेगी। कुल मिलाकर, निसान ग्रेविट एक किफायती, प्रैक्टिकल और फीचर-लोडेड 7-सीटर MPV बनकर उभर सकती है।

(फोटो क्रेडिट-rushlane)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।