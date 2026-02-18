Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

₹5.65 लाख की इस 7-सीटर कार के किस वैरिएंट को खरीदें, यहां देखें सभी के फीचर्स और कीमतों की डिटेल

Feb 18, 2026 04:32 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

निसान भारतीय बाजार में ग्रेवाइट MPV लॉन्च कर चुकी है। इस 7-सीटर MPV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपए है। निसान ग्रेवाइट 8 वैरिएंट में आती है। इनमें विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा, एन-कनेक्टा EZ शिफ्ट, टेक्ना, टेक्ना लॉन्च एडिशन, टेक्ना EZ शिफ्ट और टेक्ना लॉन्च एडिशन EZ शिफ्ट शामिल हैं।

₹5.65 लाख की इस 7-सीटर कार के किस वैरिएंट को खरीदें, यहां देखें सभी के फीचर्स और कीमतों की डिटेल
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Nissan Gravitearrow

निसान भारतीय बाजार में ग्रेवाइट MPV लॉन्च कर चुकी है। इस 7-सीटर MPV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपए है। निसान ग्रेवाइट 8 वैरिएंट में आती है। इनमें विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा, एन-कनेक्टा EZ शिफ्ट, टेक्ना, टेक्ना लॉन्च एडिशन, टेक्ना EZ शिफ्ट और टेक्ना लॉन्च एडिशन EZ शिफ्ट शामिल हैं। सभी वैरिएंट में 999 cc का पेट्रोल इंजन है जो 71 bhp पावर और 96 Nm टॉर्क देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड के साथ आता है। वहीं, EZ शिफ्ट एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। ग्रेवाइट सब-4 मीटर MPV सेगमेंट में रेनो ट्राइबर से मुकाबला करेगी। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। चलिए इन सभी वैरिएंट के फीचर्स और उनकी कीमतों के बारे में जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
निसान ग्रेवाइट के वैरिएंट और फीचर्स की डिटेल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Nissan Gravite

Nissan Gravite

₹ 5.65 - 8.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 5.76 - 8.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.74 - 9.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.59 - 10.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.62 - 10.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

1. निसान ग्रेवाइट विसिया
एक्स-शोरूम कीमत: 5.65 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
इस बेस वैरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैंप मिलते हैं। दूसरी लाइन की सीटें फोल्ड, स्लाइड और रिक्लाइन हो सकती हैं। कार्गो स्पेस के लिए तीसरी लाइन की सीटें हटा दी जाती हैं। केबिन में ऑल-ब्लैक अपहोल्स्ट्री और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें चारों पावर विंडो, 6 एयरबैग, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।

2. निसान ग्रेवाइट एसेंटा
एक्स-शोरूम कीमत: 6.59 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
इस वैरिएंट में वायरलेस फोन मिररिंग के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल हैं। पीछे के AC वेंट दूसरी और तीसरी लाइन में दिए हैं। इसमें भी चारों पावर विंडो, 6 एयरबैग, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:कार के ADAS फीचर को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, ड्राइवर को जेल और जुर्माना

3/4. निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा
एक्स-शोरूम कीमत: 7.20 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
एक्स-शोरूम कीमत: 7.80 लाख रुपए (EZ शिफ्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन)
इसमें क्रिस्टल-एज LED टेल लैंप हैं। रूफ रेल 50 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। डिफॉगर वाला रियर वाइपर काम करता है। इंटीरियर डुअल-टोन बेज और ब्लैक है। इस ट्रिम में कूल्ड ग्लवबॉक्स, सेंटर कंसोल और रिवर्स कैमरा है।

ये भी पढ़ें:365 दिन में 2 लाख कार बेचेगी ये कंपनी, इन मॉडल की दम पर बनाया मास्टर प्लान

5/6. निसान ग्रेवाइट टेक्ना
एक्स-शोरूम कीमत: 7.91 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
एक्स-शोरूम कीमत: 8.49 लाख रुपए (EZ शिफ्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन)
इस टॉप ट्रिम में LED हेडलाइट्स और 15-इंच के डुअल-टोन फ्लेक्स व्हील हैं। 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जानकारी दिखाता है। पुश-बटन स्टार्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:ये नई लग्जरी 7-सीटर SUV कल होगी लॉन्च; डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी का हो चुका खुलासा

7/8. निसान ग्रेवाइट टेक्ना लॉन्च एडिशन
एक्स-शोरूम कीमत: 8.35 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
एक्स-शोरूम कीमत: 8.93 लाख रुपए (EZ शिफ्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन)
पहले 1001 ग्राहकों के लिए यह लिमिटेड एडिशन JBL साउंड सिस्टम, डुअल-चैनल डैश कैम, एयर प्यूरीफायर और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ आता है। पहली रो के लिए नेक कुशन और दूसरी रो के लिए लम्बर कुशन स्टैंडर्ड आते हैं। बॉडी ग्राफिक्स इसे अलग बनाते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Nissan Kicks Nissan Magnite

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;