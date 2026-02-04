Hindustan Hindi News
360° कैमरा, सनरूफ, 6 एयरबैग; अर्टिगा, कैरेंस की टेंशन बढ़ाने आ रही ये 7-सीटर; कीमत ₹6 लाख से कम

360° कैमरा, सनरूफ, 6 एयरबैग; अर्टिगा, कैरेंस की टेंशन बढ़ाने आ रही ये 7-सीटर; कीमत ₹6 लाख से कम

संक्षेप:

निसान इंडिया ने अपनी पहली 7-सीटर ग्रेविट (Gravite) MPV की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ये MPV 17 फरवरी को ऑफिशियली लॉन्च करेगी। पहले ये मॉडल 21 जनवरी को लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च को नई तारीख तक टाल दिया गया। बता दें कि इसकी डिलीवरी मार्च से शुरू होगी।

Feb 04, 2026 08:34 am IST
Nissan Gravitearrow

निसान इंडिया ने अपनी पहली 7-सीटर ग्रेविट (Gravite) MPV की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ये MPV 17 फरवरी को ऑफिशियली लॉन्च करेगी। पहले ये मॉडल 21 जनवरी को लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च को नई तारीख तक टाल दिया गया। कंपनी पहले ही इस बात का संकेत दे चुकी है कि डिलीवरी मार्च से शुरू होगी, जिसका मतलब है कि कीमत की घोषणा इस महीने के आखिर में होने की संभावना है। लॉन्च से पहले, निसान ने एक टीजर जारी किया है जिसमें एक्सटीरियर कलर पैलेट दिखाया गया है। ग्रेविट को सिग्नेचर टील शेड के साथ-साथ व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और ग्रे ऑप्शन में पेश किया जाएगा।

यह भारतीय बाजार के लिए कंपनी की नई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में एक बड़ा कदम है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में पहली 7-सीटर कार भी होगी। ग्रेविट एक B-सेगमेंट, 7-सीटर MPV है जो रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है। ये CMF-A प्लेटफॉर्म पर बनी है। ऐसे में इसकी कीमत काफी कम रहने की उम्मीद है। बता दें कि ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए है। इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर के साथ मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होगा।

पहले शेयर किए गए डिजाइन स्केच से स्टाइलिंग डायरेक्शन का साफ अंदाजा लगता है। इस MPV में हेडलाइट क्लस्टर के अंदर हॉरिजॉन्टल LED DRLs दिए गए हैं, जबकि फ्रंट ग्रिल पर क्रोम स्लैट और बोनट पर Gravite लेटरिंग है। पीछे की तरफ, ग्रेविट में स्प्लिट टेल-लैंप डिजाइन है जो टेलगेट पर एक हॉरिजॉन्टल इंसर्ट से जुड़ा हुआ दिखता है। ग्रेविट बैज बीच में लगा है, जो सामने वाले डिजाइन जैसा ही है और MPV को एक खास पहचान देता है। ग्रेविट में ट्राइबर की तरह 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन होगा, जो मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएगा।

ग्रेविट MPV, ट्राइबर के साथ अपने अंडरपिनिंग्स शेयर करता है, लेकिन निसान ने इसके खास एक्सटीरियर डिजाइन की झलक दिखाई है जो ग्रेविट को अपने सिबलिंग की तुलना में ज्यादा बोल्ड लुक और मॉडर्न लुक देता है। ऑफिशियल टीजर और हमारे रेंडर से पता चलता है कि इसमें एक मॉडर्न फ्रंट फेसिया होगा, जिसमें एक चौड़ी ग्रिल होगी जिसके दोनों तरफ उल्टे L-शेप के DRLs, मोटे सिल्वर बंपर इंसर्ट और एक स्लीक रियर होगा जिसमें कनेक्टेड टेल-लैंप डिजाइन और प्रमुख ग्रेविट बैजिंग होगी।

यह MPV रेनो-निसान CMF-A आर्किटेक्चर पर बनी है, जो परिवारों के लिए प्रैक्टिकैलिटी और वर्सेटाइल सीटिंग का वादा करती है। उम्मीद है कि इसमें मॉड्यूलर केबिन लेआउट और फैमिली-फ्रेंडली इक्विपमेंट जैसे फीचर्स होंगे। इसमें सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। ग्रेविट भारत में निसान की पेशकशों को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगी, जो लाइन-अप में मैग्नाइट और एक्स-ट्रेल को कॉम्प्लिमेंट करेगी। इसकी शुरुआती कीमत रेनो ट्राइबर की तरह 5.76 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है।

