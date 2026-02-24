आपके घर के पास वाले शोरूम पर पहुंच गई, देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार; कीमत सिर्फ ₹5.65 लाख

Feb 24, 2026 02:28 pm IST

निसान इंडिया में हाल ही में अपनी ऑल न्यू ग्रेवाइट को लॉन्च किया है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 5.65 लाख रुपए है। मार्केट में आने के बाद, यह नई 7-सीटर अब देश भर के डीलरशिप पर पहुंचने लगी है। ग्रेवाइट असल में ट्राइबर का निसान वर्जन है और इसे बड़े परिवारों को ध्यान में रखकर एक सस्ती, सब-फोर-मीटर MPV के तौर पर पेश किया गया है। इसमें निसान की सिग्नेचर V-मोशन ग्रिल, नया फ्रंट बम्पर, बदले हुए हेडलैंप और हल्के कॉस्मेटिक बदलाव हैं जो इसे अपने रेनो सिबलिंग से अलग बनाते हैं। हालांकि, इसका ओवरऑल सिल्हूट और डाइमेंशन डोनर मॉडल जैसा ही है।

बता दें कि कंपनी ने ग्रेवाइट 8 वैरिएंट में आती है। इनमें विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा, एन-कनेक्टा EZ शिफ्ट, टेक्ना, टेक्ना लॉन्च एडिशन, टेक्ना EZ शिफ्ट और टेक्ना लॉन्च एडिशन EZ शिफ्ट शामिल हैं। सभी वैरिएंट में 999 cc का पेट्रोल इंजन है जो 71 bhp पावर और 96 Nm टॉर्क देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड के साथ आता है। वहीं, EZ शिफ्ट एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है।

1. निसान ग्रेवाइट विसिया

एक्स-शोरूम कीमत: 5.65 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन) इस बेस वैरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैंप मिलते हैं। दूसरी लाइन की सीटें फोल्ड, स्लाइड और रिक्लाइन हो सकती हैं। कार्गो स्पेस के लिए तीसरी लाइन की सीटें हटा दी जाती हैं। केबिन में ऑल-ब्लैक अपहोल्स्ट्री और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें चारों पावर विंडो, 6 एयरबैग, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।

2. निसान ग्रेवाइट एसेंटा

एक्स-शोरूम कीमत: 6.59 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन) इस वैरिएंट में वायरलेस फोन मिररिंग के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल हैं। पीछे के AC वेंट दूसरी और तीसरी लाइन में दिए हैं। इसमें भी चारों पावर विंडो, 6 एयरबैग, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।

3/4. निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा

एक्स-शोरूम कीमत: 7.20 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)

एक्स-शोरूम कीमत: 7.80 लाख रुपए (EZ शिफ्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) इसमें क्रिस्टल-एज LED टेल लैंप हैं। रूफ रेल 50 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। डिफॉगर वाला रियर वाइपर काम करता है। इंटीरियर डुअल-टोन बेज और ब्लैक है। इस ट्रिम में कूल्ड ग्लवबॉक्स, सेंटर कंसोल और रिवर्स कैमरा है।

5/6. निसान ग्रेवाइट टेक्ना

एक्स-शोरूम कीमत: 7.91 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)

एक्स-शोरूम कीमत: 8.49 लाख रुपए (EZ शिफ्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) इस टॉप ट्रिम में LED हेडलाइट्स और 15-इंच के डुअल-टोन फ्लेक्स व्हील हैं। 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जानकारी दिखाता है। पुश-बटन स्टार्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।