मार्केट में तहलका मचाने आई नई 7-सीटर, मारुति अर्टिगा से भी एडवांस; ज्यादा स्पेस और माइलेज भी कमाल; जानिए खासियत

संक्षेप: 2026 में निसान (Nissan) दमदार वापसी की तैयारी में है। यही वजह है कि कंपनी ने भारत के लिए नई 7-सीटर B-MPV ‘ग्रेवाइट’ पेश कर दी है। कंपनी इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च करेगी। भारत में इसका सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा से हो सकता है।

निसान मोटर इंडिया अब भारत में अपने नए दौर की शुरुआत करने जा रही है। साल 2026 की शुरुआत में कंपनी अपनी बिल्कुल नई 7-सीटर B-MPV ‘Nissan Gravaite (ग्रेवाइट)’ को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह मॉडल निसान की रीवाइटलाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी भारतीय बाजार में फिर से मजबूती से पैर जमाने के मूड में है। आइए जरा विस्तार से इस नई 7-सीटर के बारे में जानते हैं।

भारतीय परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार

निसान ग्रेवाइट को खास तौर पर भारतीय परिवारों की बदलती जरूरतों को समझते हुए डिजाइन किया गया है। बड़ी फैमिली, ज्यादा सामान और रोजमर्रा से लेकर लंबी यात्राओं तक, हर जरूरत को पूरा करने के लिए इसमें 7-सीटर लेआउट, बेहतर स्पेस और ज्यादा मॉड्यूलैरिटी दी जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह MPV वैल्यू फॉर मनी चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बनेगी।

नाम में ही छिपा है दम

‘ग्रेवाइट’ नाम ग्रेविटी (गुरुत्वाकर्षण) से प्रेरित है, जो संतुलन, मजबूती और आकर्षण का प्रतीक है। निसान का कहना है कि यह नाम ऐसे वाहन की सोच को दर्शाता है, जो परिवारों को आराम, भरोसा और स्मार्ट कनेक्टिविटी का अनुभव दे। 1.4 अरब भारतीयों की विविध संस्कृति से प्रेरित यह कार हर तरह के भारतीय परिवार की जरूरतों के अनुकूल होगी।

डिजाइन में दिखेगा निसान का ग्लोबल DNA

डिजाइन की बात करें तो नई ग्रेवाइट में निसान की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज साफ नजर आएगी। जी हां, क्योंकि इसमें सिग्नेचर C-शेप्ड फ्रंट ग्रिल, दमदार रोड प्रेजेंस, स्लीक हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल, मस्कुलर और कॉन्फिडेंट स्टांस देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि ग्रेवाइट अपने सेगमेंट में हुड ब्रांडिंग और यूनिक रियर डोर बैजिंग के साथ आने वाली इकलौती MPV होगी, जो इसे अलग पहचान देगी।

केबिन में मिलेगा स्पेस और स्मार्ट इस्तेमाल

ग्रेवाइट का इंटीरियर इसकी सबसे बड़ी ताकत होगा। इसमें खुला और एयरि केबिन, क्लास-लीडिंग स्टोरेज सॉल्यूशंस, अल्ट्रा मॉड्यूलर सिटिंग मिलेगा, जिसे पैसेंजर और कार्गो जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकेगा। चाहे रोज का ऑफिस जाना हो या फैमिली रोड ट्रिप, ग्रेवाइट हर सफर को आरामदायक बनाने का वादा करती है।

भारत में बनेगी या बाहर?

नई निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravaite) को चेन्नई स्थित रेनो-निसान प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इससे साफ है कि निसान भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में भी देख रही है।

आगे भी आएंगे नए मॉडल

ग्रेवाइट निसान की आने वाली बड़ी प्रोडक्ट लाइन-अप का हिस्सा है। कंपनी की योजना के मुताबिक 2026 की शुरुआत ग्रेवाइट के लॉन्च से होगी। इसके बाद 2026 के मिड में प्रीमियम SUV टेक्टॉन आएगी। वहीं, 2027 की शुरुआत में कंपनी की नई 7-सीटर C-SUV आएगी। इसके साथ ही निसान देशभर में टियर-1 और टियर-2 शहरों में डीलर नेटवर्क भी तेजी से बढ़ा रही है।

निसान मैग्नाइट की सफलता बनी आधार

भारत में बनी निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) पहले ही कंपनी के लिए बड़ी सफलता साबित हो चुकी है, जिसे 65 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यही सफलता अब ग्रेवाइट और आने वाले नए मॉडलों के लिए मजबूत आधार बनेगी।