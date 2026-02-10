अर्टिगा-कैरेंस की 'नाक में दम' करने आ रही ये 7-सीटर, इंटीरियर से उठ गया पर्दा; करीब ₹5.75 लाख होगी कीमत!

संक्षेप: निसान इंडिया इस महीने की 17 फरवरी को भारतीय बाजार में ग्रेवाइट (Gravite) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रेनो ट्राइबर पर बेस्ड ग्रेवाइट में कई समानताएं देखने को मिलेंगी। जापानी कार बनाने वाली कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्री-लॉन्च के जरिए अपकमिंग सब-कॉम्पैक्ट MPV को टीज किया है।

Feb 10, 2026 07:22 pm IST

निसान इंडिया इस महीने की 17 फरवरी को भारतीय बाजार में ग्रेवाइट (Gravite) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रेनो ट्राइबर पर बेस्ड ग्रेवाइट में कई समानताएं देखने को मिलेंगी। जापानी कार बनाने वाली कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्री-लॉन्च के जरिए अपकमिंग सब-कॉम्पैक्ट MPV को टीज किया है। निसान के लेटेस्ट प्रमोशनल कैंपेन से ग्रेवाइट के इंटीरियर के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

निसान ग्रेवाइट एक्सपेक्टेड इंटीरियर वीडियो में ग्रेवाइट की एक छोटी सी झलक से दिखाई दी। ग्रेवाइट के इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील पर रेनो बैजिंग के अलावा काफी कुछ ट्राइबर से लिए गए हैं। करीब से देखने पर यह पता चलता है कि ग्रेवाइट में अपने फ्रेंच कजिन जैसा ही सेंटर कंसोल और गियर लीवर के साथ वायरलेस फोन चार्जिंग ट्रे है। ट्राइबर की तरह, ग्रेवाइट में 7-सीट लेआउट है जिसमें तीनों रो ऊपर होने पर कुछ लगेज स्पेस है।

इसमें सेंट्रल फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वही डैशबोर्ड लेआउट है। फीचर्स की बात करें तो, निसान ग्रेवाइट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, ड्राइवर आर्मरेस्ट, पावर्ड ORVMs और पार्किंग सेंसर होंगे। टॉप एंड वैरिएंट में 360 डिग्री कैमरा और शायद सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है।

सेफ्टी की बात करें तो, निसान ट्राइबर में ABS के साथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीटबेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स में ESP, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इम्पैक्ट-सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक और स्पीड-सेंसिंग ऑटो डोर लॉक शामिल हैं। पुरानी ट्राइबर को ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग में 4-स्टार मिले थे, जबकि फेसलिफ्टेड वर्जन का क्रैश टेस्ट होना बाकी है।

निसान ग्रेवाइट एक्सपेक्टेड एक्सटीरियर

कंपनी ने भले ही वीडियो में ग्रेवाइट का एक्सटीरियर काफी हद तक छिपा लिया है, लेकिन निसान ग्रेवाइट का एक्सटीरियर रेनो ट्राइबर जैसा ही लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि यह आखिरकार एक रीबैज्ड मॉडल है। ट्राइबर वाले CMF-A प्लेटफॉर्म पर बेस्ड, निसान ग्रेवाइट में सेंटर में निसान बैज के साथ रीडिजाइन की गई ग्रिल और कुछ क्रोम एलिमेंट्स दिए जाने की उम्मीद है। पीछे की तरफ, ग्रेवाइट में रिवाइज्ड टेललैंप सेटअप होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि ग्रेवाइट का ओवरऑल प्रोफाइल और सिल्हूट ट्राइबर जैसा ही है।