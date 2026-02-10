Hindustan Hindi News
लॉन्च से पहले सामने आईं Nissan Gravite के इंटीरियर और केबिन डिटेल्स, 17 फरवरी को होगी भारत में एंट्री

लॉन्च से पहले सामने आईं Nissan Gravite के इंटीरियर और केबिन डिटेल्स, 17 फरवरी को होगी भारत में एंट्री

संक्षेप:

निसान भारत में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी जल्द ही अपनी नई फैमिली कार निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) लॉन्च करने जा रही है। निसान ग्रैवाइट को 17 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा।

Feb 10, 2026 05:08 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Nissan Gravitearrow

निसान भारत में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी जल्द ही अपनी नई फैमिली कार निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) लॉन्च करने जा रही है। यह निसान की भारत में Magnite के बाद दूसरी मेनस्ट्रीम कार होगी। निसान ग्रैवाइट को 17 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा। यह सब-4 मीटर सेगमेंट में एक 3-रो, 7-सीटर MPV के तौर पर उतरेगी। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका एक ऑफिशियल टीवीसी जारी किया है जिसमें पहली बार इसके केबिन, डिजाइन और फीचर्स की झलक देखने को मिली है। साफ है कि निसान इस कार के जरिए सीधे तौर पर फैमिली खरीदारों को टारगेट कर रही है।

कुछ ऐसी है डिजाइन

एक्सटीरियर की बात करें तो निसान ग्रेवाइट का फ्रंट डिजाइन ज्यादा सीधा और आक्रामक नजर आता है। इसमें बड़ी ग्रिल और शार्प, एंगुलर बंपर दिए गए हैं। LED हेडलैंप्स का सेटअप ट्राइबर जैसा है, लेकिन DRL सिग्नेचर में हल्का बदलाव किया गया है ताकि दोनों कारों में फर्क साफ दिखे। बोनट पर दी गई हल्की क्रीज इसे थोड़ा टफ लुक देती है। कार में स्टील व्हील्स के साथ स्टाइलिश व्हील कवर मिलते हैं, जिससे कीमत कंट्रोल में रखी जा सके। पीछे की तरफ नया बंपर डिजाइन इसे ट्राइबर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी बनाता है।

डैशबोर्ड सिंपल और प्रैक्टिकल

केबिन के अंदर निसान ग्रेवाइट में ब्लैक और व्हाइट ड्यूल-टोन थीम दी गई है, जो अंदर से इसे खुला और हवादार फील देती है। डैशबोर्ड का डिजाइन सिंपल और प्रैक्टिकल रखा गया है, जिसमें स्पेस और यूजिबिलिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है। यह एक 7-सीटर MPV होगी और फैमिली यूज को ध्यान में रखते हुए इसमें फ्लेक्सिबल सीटिंग लेआउट मिलेगा। ट्राइबर की तरह इसमें भी थर्ड रो सीट्स रिमूवेबल हो सकती हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर बूट स्पेस बढ़ाया जा सके।

धांसू हैं कार के फीचर्स

दूसरी ओर निसान ग्रेवाइट के सेकेंड रो सीट्स के स्लाइड और रिक्लाइन होने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच का फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन मिलेगा, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करेगा। स्टीयरिंग व्हील Magnite से लिया गया है, जिसमें माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। पीछे बैठने वालों के लिए रियर AC वेंट्स और रूफ-माउंटेड ब्लोअर भी दिया जाएगा।

तगड़ा है कार का पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो निसान ग्रेवाइट में वही 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो रेनॉल्ट ट्राइबर में भी दिया जाता है। यह 3-सिलेंडर इंजन 72 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। फिलहाल लॉन्च के समय इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर, निसान ग्रेवाइट एक किफायती, प्रैक्टिकल और फैमिली-फ्रेंडली MPV के तौर पर सामने आ रही है।

Auto News Hindi

