ये है ₹5.65 लाख की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी; 19 किमी. से ज्यादा का माइलेज
निसान इंडिया ने देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार ग्रेवाइट (Nissan Gravite) की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह बजट फैमिली कार खरीदने वालों के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभरी है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
निसान इंडिया ने पिछले महीने अपनी नई सब-4 मीटर MPV निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) को लॉन्च किया था और अब इसकी डिलीवरी पूरे देश में शुरू हो गई है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.65 लाख रखी गई है, जिससे यह बजट फैमिली कार खरीदने वालों के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभरी है। यह MPV सीधे तौर पर रेनो ट्राइबर (Renault Triber) को टक्कर देती है और दोनों की बेसिक प्लेटफॉर्म भी एक जैसी है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Gravite
₹ 5.65 - 9.2 लाख
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.74 - 9.61 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
इंजन और परफॉर्मेंस
निसान ग्रेवाइट (Gravite) में 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स विकल्प भी मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि ये कार 19.6 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, यानी शहर और हाईवे दोनों के लिए यह एक किफायती फैमिली पैकेज है।
कितने वैरिएंट और कलर?
नई निसान ग्रेवाइट (Gravite) कुल 5 वैरिएंट और 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसका डिजाइन सिंपल लेकिन मॉडर्न है, जो पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों को खास पसंद आ सकता है।
जल्द आ सकता है CNG वर्जन
सबसे बड़ी खबर यह है कि निसान (Nissan) ने ग्रेवाइट (Gravite) का ड्यूल CNG टैंक वाला वर्जन भी शोकेस किया है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में इसका लॉन्च हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल टर्बो-पेट्रोल वर्जन नहीं लाया जाएगा। अगर CNG मॉडल आता है, तो यह कम बजट में ज्यादा माइलेज चाहने वाले ग्राहकों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।
निसान (Nissan) की आगे की तैयारी
ग्रेवाइट (Gravite) के साथ निसान (Nissan) भारत में नई शुरुआत कर रही है। कंपनी जल्द ही दो और मॉडल लाने की तैयारी में है। इसमें डस्टर (Duster) बेस्ड नया मॉडल टेक्टॉन (Tekton) होगा और इसके साथ ही उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित 3-लाइन (3-row) SUV भी आएगी। इससे साफ है कि निसान (Nissan) आने वाले समय में भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।
₹5.65 लाख की कीमत, 7-सीटर लेआउट, अच्छा माइलेज और आने वाला CNG विकल्प, ये सभी बातें निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) को मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। अब देखना होगा कि क्या यह MPV बिक्री के मामले में ट्राइबर (Triber) को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।