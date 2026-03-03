ये है ₹5.65 लाख की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी; 19 किमी. से ज्यादा का माइलेज

Mar 03, 2026 03:38 pm IST

निसान इंडिया ने देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार ग्रेवाइट (Nissan Gravite) की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह बजट फैमिली कार खरीदने वालों के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभरी है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

निसान इंडिया ने पिछले महीने अपनी नई सब-4 मीटर MPV निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) को लॉन्च किया था और अब इसकी डिलीवरी पूरे देश में शुरू हो गई है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.65 लाख रखी गई है, जिससे यह बजट फैमिली कार खरीदने वालों के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभरी है। यह MPV सीधे तौर पर रेनो ट्राइबर (Renault Triber) को टक्कर देती है और दोनों की बेसिक प्लेटफॉर्म भी एक जैसी है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

निसान ग्रेवाइट (Gravite) में 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स विकल्प भी मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि ये कार 19.6 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, यानी शहर और हाईवे दोनों के लिए यह एक किफायती फैमिली पैकेज है।

कितने वैरिएंट और कलर?

नई निसान ग्रेवाइट (Gravite) कुल 5 वैरिएंट और 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसका डिजाइन सिंपल लेकिन मॉडर्न है, जो पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों को खास पसंद आ सकता है।

जल्द आ सकता है CNG वर्जन

सबसे बड़ी खबर यह है कि निसान (Nissan) ने ग्रेवाइट (Gravite) का ड्यूल CNG टैंक वाला वर्जन भी शोकेस किया है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में इसका लॉन्च हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल टर्बो-पेट्रोल वर्जन नहीं लाया जाएगा। अगर CNG मॉडल आता है, तो यह कम बजट में ज्यादा माइलेज चाहने वाले ग्राहकों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।

निसान (Nissan) की आगे की तैयारी

ग्रेवाइट (Gravite) के साथ निसान (Nissan) भारत में नई शुरुआत कर रही है। कंपनी जल्द ही दो और मॉडल लाने की तैयारी में है। इसमें डस्टर (Duster) बेस्ड नया मॉडल टेक्टॉन (Tekton) होगा और इसके साथ ही उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित 3-लाइन (3-row) SUV भी आएगी। इससे साफ है कि निसान (Nissan) आने वाले समय में भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।